Aktualisiert am

Eine Türkei mit Olaf Scholz wäre ein Traum: Hoffnungen und Sehnsüchte vor der Stichwahl zwischen Erdogan und seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu am 28. Mai.

Auch wer ihn nicht gewählt hat, kann ihm kaum entkommen: Erdogan-Plakat in Istanbul Bild: Laif

Sie hatte sich ein gelbleuchtendes Kleid angezogen und ging wie die Sonne und voller Hoffnung auf die Kreuzberger Wahlparty. Meine kleine Tochter hatte ihrer Mutter noch an der Haustür „viel Glück“ gewünscht, danach saß ich allein vor dem Fernseher. Irgendwann kam die Tochter aus dem Kinderzimmer, stellte sich direkt vor das Fernsehbild, so als müsste sie etwas prüfen, dann sagte sie: „Ich finde ihn gar nicht böse.“

„Das ist Bovenschulte, nicht Erdogan“, erklärte ich ihr, „das ist so eine Art Präsident von Bremen.“ Meine Tochter hatte ja die Sorgen ihrer Mutter um ihr Land und die Aufregung an jenem Sonntag mitbekommen, sodass sie die Bürgerschaftswahlen in Bremen für die türkische Schicksalswahl hielt.

Ihre türkische Großmutter hatte einmal eine Gutenachtgeschichte des Erzählers Aziz Nesin vorgelesen, in der ein Präsident von Vögeln gewählt wurde, die Geschichte fiel mir am Wahlabend wieder ein. Die Vögel wählten den Präsidenten, indem sie dreimal auf ihn niederschissen. Nicht die denkenden Menschen wählten, sondern scheißende Vögel. Und da der Präsident stets wiedergewählt werden wollte, tat er nichts mehr für die denkenden Menschen, sondern nur für die Vögel, die immer größer unter seiner Präsidentschaft wurden. Aber wie geht die Geschichte aus?

Das Hoffen der Frauen

Wochenlang haben wir die Hoffnungen auf die türkische Nacht der Parlaments- und Präsidentenwahlen in der kleinen Rinke-Familie mitaufgezogen, vor allem: das Hoffen der Frauen, die seit dem Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention des Europarats immer mehr Gewalt und Unrecht ausgesetzt sind.

Das Hoffen der inhaftierten oder geflohenen Künstler, der Schriftsteller und Journalisten, deren Leben sich in dieser Wahlnacht entscheiden sollte, weiterhin im Gefängnis, im Exil oder endlich in Freiheit, in der Türkei, zu Hause.

Das Hoffen der ebenso weggesperrten Oppositionspolitiker und Menschenrechtsaktivisten, die in einer Türkei, die auf der Liste der Pressefreiheit nicht mehr weit vor Nordkorea steht, keine Chance auf rechtsstaatliche Prozesse haben.

Das Hoffen der Hochschullehrenden und Beamten, die zu Zehntausenden suspendiert und deren Pässe eingezogen wurden.

Das Hoffen der säkularen, westlich orientierten Menschen, der Großstädter und Akademiker, die bei einem abermaligen Wahlsieg des Präsidenten und seiner ultranationalistischen, islamistischen, Hizbullah-nahen und frauenfeindlichen Wahlbündnisse in noch größeren Scharen auswandern werden.

Das Hoffen eines großen kurdischstämmigen Teils der Bevölkerung, der eher links und demokratisch orientiert ist und deshalb politisch verfolgt, willkürlich in die Nähe des Terrors gerückt und Folter und Gefängnis ausgesetzt wird.

Das Hoffen der traumatisierten, von der Regierung und von Zentralismus im Stich gelassenen Erdbeben-Überlebenden, die sehen, wie wenig Hilfe ankommt, und die verstanden haben, welche Mitschuld die von der Regierungspartei AKP durchkorrumpierte Bauwirtschaft trägt.

Das Hoffen der Menschen, die in der Türkei nicht mehr über die Runden kommen mit einer Inflation, die nur noch in Argentinien höher ist.

Das Hoffen der Menschen, die den jahrzehntelangen Deal mitgemacht und hingenommen haben, dass sich die AKP-Regierenden die Taschen vollstopfen, den Rechtsstaat aushöhlen und der ganze Rest dafür ein bisschen Wohlstand, Shopping Malls und Kriegsschiffe bekommt.

Und auch das Hoffen der Menschen, die von einer versöhnlicheren Gesellschaft träumen, von weniger Spaltung, weniger Hetze, weniger Hass.

Schon allein wie meine Frau in der Nacht die Haustür aufschloss, als sie nach Hause kam, war ein Zeichen. Sie kam nicht, wie sonst, mit Schwung und Energie durch die Tür, sondern die Schritte klangen langsam, verhalten, müde.