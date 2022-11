Boykott der WM? : Die Qual der Liebenden

Es gibt einen schönen Satz von Goethe aus den „Wahlverwandtschaften“: „Der Hass ist parteiisch, aber die Liebe ist es noch mehr.“ Vielleicht wissen das die FIFA und die Gastgeber der WM in Qatar: Wir lieben den Fußball noch mehr, als wir sie, die ihn verkaufen und verraten, hassen können.

Ich spiele in der deutschen Autorennationalmannschaft. Das ist ein im Jahr 2005 gegründetes Fußballteam aus Schriftstellern, die sich jede Woche zweimal treffen, um auf einem viel zu harten und stumpfen Kunstrasenplatz in Berlin-Mitte zu trainieren und Spiele auszutragen. Und wir freuen uns alle vier Jahre auf die Weltmeisterschaft. Aber jetzt das, eine WM in Qatar. Manche im Team sprechen über sie wie Goethes Werther über seine Lotte, in die er sich beim „Kontertanz“ verliebte. Als ihr unsympathischer Verlobter auftaucht, ein Geschäftsmann, schwört Werther sich, sie nicht mehr zu besuchen. Man weiß, wie es in solchen Situationen weitergeht: Vielleicht erst wieder ab dem Viertelfinale? Oder ausnahmsweise noch vorher zum Gruppenspiel Deutschland gegen Spanien. Oder Argentinien gegen Mexiko in Gruppe C. Oder vielleicht auch Brasilien gegen die Schweiz, Gruppe G, und eventuell noch Gruppe A: die Niederlande gegen den Senegal . . .