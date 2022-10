Attacken auf Gemälde : Was geht ihr ins Museum, als wäre alles gut?

Sie fänden die Kunst „wunderschön und wertvoll“, „unbezahlbar“, „eine der größten Errungenschaften moderner Zivilisation“, sagen die Leute, die einen van Gogh in London, einen Monet in Potsdam und jetzt am Donnerstag einen Vermeer in Den Haag mit Tomatensuppe beziehungsweise Kartoffelbrei bearbeiteten (für die Tomatensuppe war ursprünglich ein Warhol vorgesehen, verriet eine Bearbeiterin dem Kunstmagazin „Frieze“: wegen des Meta-Effekts).

Mark Siemons Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Es sei bei ihrer Aktion ja gerade darum gegangen, den Beschützerinstinkt für diese „Unikate“ zu wecken und dann auf den gefährdeten Planeten zu übertragen. So hielten sie denn, wie es mit angemessener Feierlichkeit in einem mittlerweile verschwundenen Text auf der Website der „Letzten Generation“ heißt, „vor Monets ‚Les ­Meules‘ (dt.: Heuschober) inne und warfen schweren Herzens, aber fest entschlossen Kartoffelbrei auf den Kunstschatz“.

Diese Versicherung ist nicht sehr glaubhaft. Das Wiedererkennungszeichen der Aktivisten, das Sich-Ankleben, kommt ansonsten ja vor allem auf Autobahnen und Schnellstraßen, in Porsche-Pavillons und Verkehrsministerien zum Tragen, in Anwendungsbereichen fossiler Brennstoffe also, die wohl gerade nicht als wertvoll ausgegeben werden sollen; und auch der Fußballtorpfosten von Bayern München, bei dem ein Anklebeversuch allerdings scheiterte, dürfte nur eingeschränkt als zivilisatorische Errungenschaft gelten.

Der gemeinsame Nenner all dieser Klebeflächen ist vielmehr, dass sie das Sich-Einrichten im Vorläufigen symbolisieren, das bisher als normal gelten konnte, nun aber, im Angesicht der definitiven Katastrophe, seine Unschuld verliert. Es ist, als wollten uns die Menschen, die da angeklebt den Betrieb aufhalten, zurufen: Was fahrt ihr immer noch zur Arbeit, guckt Fußball, geht ins Museum, als sei nichts gewesen?

Zivilisation als Täuschung

Es sind solche Routinen des Alltags, die auf die, die sich unmittelbar und ausschließlich der Katastrophe stellen wollen, so wirken wie ein Potemkinsches Dorf, mit dem man sich über die Realität des Abgrunds dahinter betrügt. Wenn die „Letzte Generation“ fragt: „Was ist mehr wert, Kunst oder Leben?“, wird eine Entscheidung verlangt. Man soll die Zivilisation als zumindest potentielle Täuschung erkennen, um sich ganz dem einzig und allein noch Wichtigen widmen zu können.

Die Frage ist allerdings, ob das nicht seinerseits eine Illusion ist. Ob der Mensch nicht viel eher als kulturelles Wesen mit all seinen vorletzten Gefühlen, Gedanken, Verrichtungen und, ja, auch Kunstwerken die Kraft bekommen kann, um etwas so Ungeheuerlichem wie dem Klimawandel zu begegnen. Mehr jedenfalls, als wenn er dazu verurteilt wäre, ungeschützt wie das Kaninchen der Schlange unentwegt ins Auge blicken zu müssen.

Mehr zum Thema 1/

Andererseits schilderte der amerikanische Schriftsteller Walker Percy in dem Roman „Der Idiot des Südens“ einmal, wie auch im großartigsten Museum die dort ausgestellten Meisterwerke unsichtbar werden können – zum Verschwinden gebracht durch die „gefräßigen Teilchen“ der kulturellen Routinen. Und dann erzählte Percy, wie unversehens eine Dachluke in den Museumssaal herabstürzt. Alle Anwesenden kommen mit dem Schrecken davon, aber in dem sich hebenden Staub erhascht der Held des Romans „zufällig unter seinem Arm durch“ einen Blick auf ein Bild von Velázquez: „Es leuchtete wie ein Juwel.“ Es ist nicht ausgeschlossen, dass es dem Monet, wenn erst der Schrecken vorbei und der Kartoffelbrei abgewischt ist, ähnlich ergeht: dass man ihn plötzlich wieder wirklich sieht. Aber das wäre natürlich eine völlig unbeabsichtigte Nebenwirkung und für die Ignoranz des Akts keine Rechtfertigung.