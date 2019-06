In den achtziger Jahren gab es statt gewachsener Einrichtungen urplötzlich Unmengen an Zinn auf rustikal eichegebeizten Möbeln. Doch das Zeitalter des mattschweren Glanzes ging genauso schnell zu Ende, wie es gekommen war – warum?

In dem Buch „Das deutsche Wohnzimmer“ des Arztes und Psychoanalytikers Alexander Mitscherlich werden die von Herlinde Koelbl fotografierten Interieurs psychologisch als Spiegel und Innenräume der Seele gelesen. Befähigt hat Mitscherlich hierzu nicht zuletzt sein Studium der Kunstgeschichte, durch das er Kunststile und vor allem deren idiosynkratische Mischformen an innere Verfasstheiten derjenigen Menschen band, die sich in dem jeweiligen Stil einrichteten.

So tritt beispielsweise gleich auf dem Foto des Buchtitels ein Mann in Tweed auf, der mit seiner stämmigen Größe annähernd die Deckenhöhe des klaustrophobisch eng über Eck fotografierten Altbauzimmers erreicht. Mit weit hochgezogenen Kniestrümpfen über den strammen Waden stützt er sich in Gutsherrenart auf die Lehne eines geblümten Schreibtischstuhls. Auch die Sitzgelegenheiten am Wohnzimmertisch, in die die Frau des Hauses nahezu unsichtbar einsickert, tragen Polster mit Blumendekor und ruhen zusätzlich wie Schaukelstühle auf Kufen. Der Gipfel des eigensinnigen Gestaltungswillens ist auf der Wand dahinter zu erkennen, wo acht gerahmte Kupferstiche mit Wiener Lippizanerhengsten auf eine stark gemusterte Wandbespannung gehängt wurden.