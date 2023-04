Wie weit trägt ihr sendungsbewusster Tonfall, das vermeintlich Unsagbare aussprechend? Wie weit dieser Gestus einer Geschundenen, die sich was traut? Als One-Woman-Show könne sie das nicht, eine Partei gründen, sagte Sahra Wagenknecht neulich im ZDF. Um dann aus dem Subtext den Haupttext zu machen: Wer also springt mir in eigener Sache bei? Nur zu! Ich habe Content und Nimbus, zeige euch in jeder Talkshow neu, was ich bewegen kann. Aber ohne Gefolgsleute wäre mein Vermögen, das rhetorische wie das analytische, für die Katz.

Das Interview offenbart wieder einmal Wagenknechts Fähigkeit, über ungelegte Eier im Gespräch zu bleiben, aus Andeutungen und Antäuschungen politisches Kapital zu schlagen. In ihren Antworten auf kunstvoll provozierte Fragen listet sie sämtliche Schwierigkeiten auf, die für sie mit einer Parteigründung verbunden wären. Aber sie tut dies auf eine so Zuspruch erheischende Weise, im Stil einer Umworbenen statt einer kritisch Befragten, dass das Interview im Handumdrehen zur nächsten PR-Nummer für Wagenknecht wurde.