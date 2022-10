Neue Solarfahrzeuge : Mit Sonne im Tank

Wenn man verstehen will, vor welchen Problemen die Welt steht und wie dramatisch sie sind, dann muss man nur einmal versuchen, am Nachmittag von Hollywood nach Santa Monica ans Meer zu fahren. Man rollt auf dem Freeway mit Schritttempo durch eine heiße Abgasglocke, der Verkehr steht auf acht Spuren, ein paar Tesla-Elektroautos sind darunter, aber der Großteil der Autos sind mächtige SUVs oder überdimensionierte Trucks, in denen die Fahrer seltsam geschrumpft aussehen, wie Kinder, die von achtzylindrig grollenden Blechmonstern mit riesigen Chromzähnen verschluckt wurden. Zweieinhalb Tonnen Blech pro Person. Wenn man den Klimawandel stoppen will, wird man all diese Leute überzeugen müssen, etwas anderes zu fahren. Aber Amerika ist – anders als China, der zweite große Umweltverschmutzer unter den Nationen – keine Diktatur. Man kann die Kunden nicht zwingen. Man muss sie überzeugen, verführen, und zwar vor allem die, die auf dem Land und in den Vorstädten leben, die das Grummeln ihres V8-Trucks lieben und Elektroautos für eine Angelegenheit von snobistischen, yogabesessenen Innenstadtapartmentbewohnern ohne echte Probleme halten.

Der Autohersteller Ford versucht es gerade. Ford stellt seit 45 Jahren das meistverkaufte Auto der Vereinigten Staaten her, den riesigen, das Benzin nur so weggurgelnden Truck F-150. Seit Mai gibt es ihn in einer Elektroversion. Ford holt aus seinen beiden E-Motoren bis zu 580 PS und ein maximales Drehmoment von über tausend Newtonmetern, der E-Truck schießt unter fünf Sekunden auf hundert, und bei einem Stromausfall kann man ihn ein paar Tage lang als Energiequelle nutzen. Dort, wo einmal der Motor war, ist jetzt ein Kofferraum. Aber reicht das, um die konservativen Massen zu überzeugen, ein Auto zu kaufen, um das niemand außer dem Umweltministerium gebeten hat? Sparsamer Benzinverbrauch steht laut einer Umfrage zu den Qualitäten eines Autos bei Truck-Fahrern auf Platz 28. Werden die Cowboys sich über den Stauraum freuen, oder ist ein Truck ohne Verbrenner vorn für sie so etwas wie eine Kutsche ohne Pferd davor? Die Fachzeitschrift „Automotive News“ berichtet in einer ihrer letzten Ausgaben, dass man sich bei Ford den Kopf zerbricht, wie man die hartgesottene Kundschaft vom Elektroauto überzeugt. Deswegen zeigte die Firma, was man in die leere Kiste vorn, wo mal der Motor war, zum Beispiel hineintun kann – nämlich Bier. Bei der Vorstellung, berichten amerikanische Medien, sei eine Version mit Ladekabel und Zapfhahn präsentiert worden: „Ford hat eine Lösung gefunden, den F-150 für eine Kundschaft, die sich für Hybride nicht erwärmen kann, attraktiv zu machen“, schreibt das Automagazin „The Drive“. „Kaltes Bier ist ein Argument, mit dem die meisten Besitzer eines Trucks etwas anfangen können.“ Weswegen der neue Elektro-Ford als eine Art perfektioniertes Bierbike in den Markt der Rednecks gebracht wurde: Einer muss lenken, die anderen können das Fass im Kofferraum austrinken.