Mosebach über Missbrauch : Das Gerücht des Klerikalismus

Zuerst wird man an einen Witz denken, wenn man davon hört, dass der Schriftsteller Martin Mosebach am Donnerstag vergangener Woche in einem Artikel in der „Neuen Zürcher Zeitung“ die Sexualverbrechen katholischer Priester an Minderjährigen als Ergebnis eines „Antiklerikalismus“ erklärt hat. Das klingt nach einer boshaften Pointe, wie man sie mit dem Stil eines katholischen Intellektuellen verbindet, der mit Provokationen für die Sache eines vom Zeitgeist prinzipiell ab­weichenden Christentums eintritt und lustvoll gerade die Befunde auf den Kopf stellt, die aller Welt plausibel scheinen.

Dass die Antiklerikalismusthese performativ zu verstehen ist, als Geste des Oppositionsgeistes im innerkirchlichen Kulturkampf, wird auch dadurch nahegelegt, dass Mosebach sie als Widerrede gegen das irdische Haupt der Kirche vorbringt: „Papst Franziskus will einen fatalen ‚Klerikalismus’ als Auslöser festgestellt haben.“ Mit subtiler Ironie erledigt Mosebach den Grobian auf dem Petrusstuhl, in dessen Amtsführung alle von ihm abgelehnten Tendenzen der jüngeren Kirchengeschichte zusammenlaufen.