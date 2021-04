Aktualisiert am

Missbrauch am Theater : Der Fisch stinkt nicht allein vom Kopfe her

Rassismus ist nicht das einzige Problem: Über die Rolle der Intendanten und Schwierigkeiten demokratischer Strukturen am Theater. Ein Gastbeitrag.

In die aktuellen Debatten um die Zukunft des Theaterwesens mischt sich so viel Unverständnis, dass es mir nötig erscheint, einige Aspekte über Tarif- und Theaterstrukturen klarzustellen. Wer allein den Kopf des Intendanten fordert, bekommt den Missbrauch nicht in den Griff. Ein kleiner historischer Rückblick sei erlaubt.

Die berufliche Rolle von Intendanten seit der Weimarer Republik bestand darin, dem Theater ein Gesicht, den Künstlern Schutz und der Freiheit der Kunst einen Raum zu geben. Zum Berufsbild von Theaterleitern gehörte nach 1949 vor allem, Garant für den Ausgleich, Beobachter für die Lösung von Konflikten, Visionär für neue Talente und Stücke, vor allem aber Verteidiger der Freiheit gegenüber dem Übergriff von Mächtigeren zu sein. Wolfgang Langhoff, Erwin Piscator, Bertolt Brecht, sie alle wollten Schutz bieten, damit gesellschaftskritische Inszenierungen möglich wurden.