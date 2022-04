Minister-Rücktritte : Dafür stehe ich mit keinem Wort

Aktualisiert am

Swimmingpools, Plastikchips und Plagiate – das sind nur einige der Gründe, aus denen Bundes­minister seit der Wiedervereinigung zurücktreten mussten oder entlassen wurden. Sie stehen für die kleinen Diskontinuitäten in der sonst so stabilen Exekutive der Bundesrepublik. Im Ge­gensatz dazu ist die bürokratische Dramaturgie der Rücktritte immer gleich und von drei Symbolen geprägt: einem leeren Mikrofon, den Türen im Schloss Bellevue, die sich hinter dem Zurückgetretenen schließen, und der Überreichung der Entlassungsurkunde.

Kevin Hanschke Volontär. Folgen Ich folge



In der laufenden Legislaturperiode gibt es noch keinen Minister, der seinen Rücktritt eingereicht hat. Im Moment gilt die Aufmerksamkeit dem mutmaß­lichen Fehlverhalten von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) und den Amtsfehlern von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD). Lambrecht wird vorgeworfen, dass die Waffenlieferungen in die Ukraine zu zögerlich vorangetrieben wurden oder ausgeblieben seien, während Spiegel bei der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz, seinerzeit als Landesministerin, auch für den Hochwasserschutz zuständig war.