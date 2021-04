Streit um Moschee in Straßburg : Gesucht wird ein Islam für Frankreichs Republik

Mit 2,5 Millionen Euro wollte sich die Stadt Straßburg am 32 Millionen teuren Bau der Eyyub-Sultan-Moschee, einer der größten Europas, beteiligen. Das wurde heftig kritisiert, auch von Emmanuel Macron. Nun will die islamistische Bewegung Millî Görüş kein Geld mehr vom Staat.

Nun ist es offiziell: Der Bauträger Millî Görüş zieht seinen Förderantrag an die Stadt Straßburg zurück. Beantragt und am 22. März unter Auflagen genehmigt worden waren Zuschüsse in Höhe von etwa 2,5 Millionen Euro zum etwa 32 Millionen teuren Bau der Eyyub-Sultan-Moschee, einer der größten Europas. Der grün dominierte Stadtrat unter Leitung von Bürgermeisterin Jeanne Barseghian war heftig kritisiert worden: Bis hin zu Präsident Emmanuel Macron hatte die französische Regierung ihr Missfallen an der Förderung eines Vereins ausgedrückt, der dem türkischen Präsidenten nahesteht und sich von islamistischen Tendenzen nicht wirklich abgrenzt, was im Kontext der neuen Anti-Separatismus-Gesetzgebung inakzeptabel schien (F.A.Z. vom 29. März).

Seit dem kritisierten Ratsbeschluss ist die Debatte in vollem Gange. Präfektin Josiane Chevalier hat auf Weisung des Innenministers vor dem Verwaltungsgericht Klage gegen den Beschluss eingereicht. Deren Grundlage ist, dass zwar das Konkordat in den drei Departements der Alsace-Moselle eine öffentliche Förderung religiöser Kultbauten erlaubt, diese jedoch vor Baubeginn genehmigt werden müssen – die Eyyub-Sultan-Moschee ist aber schon seit 2016 im Bau.