Deutsche Verteidigungspolitik : Die Bundeswehr kriegsfähig machen

Alle waren schockiert. Niemand hatte wirklich damit gerechnet, dass Putin in der Nacht zum 24. Februar Befehl zum Angriff auf die Ukraine geben würde. Jeder dachte, dass er mit dem militärischen Aufmarsch Druck aufbaut, um der NATO Zugeständnisse abzupressen. Dass es ihm vielleicht darum gehen könnte, die Neutralität der Ukraine oder die Anerkennung der Annexion der Krim zu erzwingen. In der Einschätzung, dass es nicht zum großen Krieg kommen würde, war sich das politische Berlin mit den Journalisten, den Experten und auch den Militärs einig. Kurz vor dem Angriff verdichteten sich für die Eingeweihten zwar die Anzeichen, dass es nun wirklich losgehen könnte. Die meisten Stabsoffiziere in Brüssel oder in Berlin hielten es aber noch immer nicht für möglich, dass in Europa ein souveräner Staat überfallen werden könnte.

Die russischen Truppen setzen nun alles daran, einen schnellen „Enthauptungsschlag“ durchzuführen. Doch selbst wenn dies gelingt, ist es vollstellbar, dass die Ukrainer ein russisches Marionettenregime akzeptieren werden? Und wie will Moskau eine widerspenstige ukrainische Bevölkerung kontrollieren? Wie will er ein Land gefügig machen, das durch die russischen Gewaltmaßnahmen mehr Nationalgefühl entwickelt hat als jemals zuvor in seiner Geschichte? Und die NATO-Staaten – außer Deutschland natürlich – werden viel tun, um Ukrainer, die Widerstand gegen Putins Schergen leisten, zu unterstützen.