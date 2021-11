Flüchtlinge aus Belarus : Das große Ablenkungsmanöver

Zehntausende Flüchtende haben Belarus in Richtung Polen und Litauen bereits verlassen. Das aktuelle Geschehen an der EU-Außengrenze ist auch eine Medienkrise, die Minsk und Warschau für ihre je eigenen Zwecke nutzen.

Am Stacheldraht: Polnische Polizisten in Kampfmontur und Soldaten sichern die Grenze zu Belarus. Foto BelTA/AFP Bild: AFP

Alexandr Lukaschenko hat ein wichtiges Ziel erreicht: Im Schatten der von ihm gezielt herbeigeführten humanitären Krise an der belarussisch-polnischen Grenze rückt die Staatskrise in der Republik Belarus in den Hintergrund. Die Bilder von Lagern unter freiem Himmel und die Videoaufnahmen von Angriffen auf den Stacheldrahtzaun an der Außengrenze der Europäischen Union erfüllen ihren Zweck. Jede von Minsk aktiv herbeigeführte Eskalation der Situation wird die mediale Aufmerksamkeit auf die Grenze ziehen. Parallel dazu gehen die Repressionen gegen die eigene Bevölkerung und die gewaltsam ausgelöste größte Migrationsbewegung verfolgter Belarussinnen und Belarussen seit Ende des Zweiten Weltkriegs unvermindert weiter.

Am Tag des koordinierten Sturms auf die Grenzanlagen unweit des Kontrollpunkts Bruzgi in der Nähe von Kuźnica durch Migranten aus dem Irak verhafteten in Minsk maskierte Vertreter des belarussischen Staats die Frauenrechtlerin Olga Gorbunowa. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, die öffentlichen Frauenmärsche des Spätsommers 2020 organisiert zu haben. Einen Tag später wird die Freestyle-Skispringerin Alexandra Romanowskaja während des Trainings festgenommen. Die Weltmeisterin des Jahres 2019 hatte nach den gefälschten Präsidentschaftswahlen im August 2020 einen offenen Brief von Sportlern gegen Gewalt unterschrieben. Gorbunowa und Romanowskaja sind nach Informationen der Menschenrechtsorganisation Wjasna im November 2021 zwei von mehr als 830 politischen Gefangenen. Die Aktivisten von Wjasna mussten selbst in die litauische Hauptstadt Vilnius fliehen, denn in Belarus werden sie ebenso verfolgt.