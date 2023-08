Vermutlich hatte sich Italiens Rechte schon durch die Regenbogenflaggen und das Plakat vor der Basilika Santa Maria in Montesanto herausgefordert gefühlt. „God save the Queer“ stand am Eingang der Kirche in Rom, in der am Samstag der katholische Trauergottesdienst für Michela Murgia gefeiert wurde. Dieselben Worte hatte die Schriftstellerin und Aktivistin mit rotem Faden in ihr Kleid sticken lassen, in dem sie wenige Wochen zuvor noch in aller Eile geheiratet hatte. Murgia war studierte Theologin und gläubige Katholikin. Der zivilrechtliche Akt war ihr ein Graus, sie heiratete nur, um mehr Rechtssicherheit zu haben – den Satz auf ihren Kleid aber meinte sie sehr ernst. Unter den Gästen des kleinen Festes war damals auch Roberto Saviano.

Michela Murgia, die am 10. August starb, wurde von Italiens rechten Milieu genauso leidenschaftlich gehasst wie der Anti-Mafia-Journalist, der gerade von der italienischen Ministerpräsidentin und deren Verbündeten aus der RAI gedrängt wurde und wegen angeblicher Verleumdung Melonis vor Gericht steht – sollte Saviano verurteilt werden, muss er mit einer Haftstrafe von bis zu drei Jahren rechnen. Saviano und Murgia waren eng befreundet. Die hellsichtige Polemik der 51-Jährigen mit dem Titel „Faschist werden: Eine Anleitung“ erschien 2018, als sich noch kaum jemand vorstellen konnte, dass die Ministerpräsidentin des Landes einmal Giorgia Meloni heißen würde. Alles, was Murgia war, darstellte, sagte oder veröffentlichte, kommentierte die rechte Presse fortan mit Hass und Spott: ihre unkonventionelle Art zu leben, ihren Körper, ihr schriftstellerisches Werk. Nun versucht man sogar noch, ihren Tod zu benutzen, um Roberto Saviano zu diskreditieren.

„Bleib nicht allein, komm her!“, sagte Michela Murgia am Telefon

Der Anlass ist die Trauerrede, die er gehalten hat, sowie seine Worte gegenüber Journalisten nach der Zeremonie. Einige tausend Menschen, Weggefährten, Bewunderer und Freunde Murgias, unter ihnen die Vorsitzende des Partito Democratico Elly Schlein und der Schriftsteller Sandro Veronesi hatten sich am Samstag auf der Piazza del Popolo in Rom und in der sogenannten Kirche der Künstler, wie die Basilika Santa Maria genannt wird, versammelt, um Abschied zu nehmen. Murgias Familie hatte über die sozialen Medien mitgeteilt, die Verstorbene habe sich ihre Beerdigung als eine „Feier des gemeinsam zurückgelegten Weges“ vorgestellt, als einen „politischen Akt“. Sichtlich bewegt schilderte Roberto Saviano in seiner Ansprache, wie Murgia ihm zuletzt in dem politisierten Prozess gegen ihn Beistand leistete. Jedes Mal, wenn er sich in einer schwierigen Lage befand und anrief, habe sie gesagt: „Bleib nicht allein, komm her“, erzählte er – und kam dann auf die systematischen medialen Hetzkampagnen gegen sich und Murgia zu sprechen. Ihr Ziel sei gewesen, nicht nur sie, sondern jeden Intellektuellen einzuschüchtern, der Stellung beziehen wolle. Dabei seien die Tatsachen stets so verdreht worden, dass es wirkte, als verbreiteten sie selbst, Murgia oder Saviano, den Hass.