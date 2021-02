MeToo-Welle in Griechenland : Vergewaltigung beim Vorsprechen

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Plötzlich behauptete die Kulturministerin jetzt, dass sie ihn selbst zum Rücktritt aufgefordert habe und nun ein offizielles Strafverfahren gegen Lignadis eingeleitet werde. Darüber hinaus kündigte sie vollmundig an, dass Griechenlands Kultursektor eine reinigende „Katharsis“ nötig habe. Die Opposition forderte angesichts dieser durchsichtigen Volte umgehend den Rücktritt der Kulturministerin. Auch die einflussreiche nationale Schauspielgewerkschaft hat sich inzwischen dieser Forderung angeschlossen. Wie nämlich obendrein bekannt wurde, hat Mendoni 2019 bei Lignadis’ Berufung auf die sonst übliche Ausschreibung verzichtet und ihn aus Gründen des „öffentlichen Interesses“ direkt zum Intendanten des wichtigsten griechischen Theaters ernannt. Darüber hinaus wurde in griechischen Medien berichtet, dass eine NGO, die sich dem Schutz minderjähriger Flüchtlinge verschrieben hat, einige von ihnen in den Jahren 2017 und 2018 für „private Theaterschulstunden“ zu Lignadis nach Hause schickte.

All diese Vorgänge setzen die – schon zuvor wegen ihrer schwerfälligen Corona-Hilfspolitik unbeliebte – Kulturministerin so sehr unter Druck, dass sich zuletzt sogar der konservative Premierminister Mitsotakis in die Debatte einschaltete und ein Kommuniqué veröffentlichte, in dem er sich gegen sexuelle Belästigung aussprach. Allerdings ist die Stimmung inzwischen so aufgeheizt, dass von Vertuschungsversuchen und einer drohenden Regierungskrise gesprochen wird. Gestern sah Mitsotakis sich dann gezwungen, im griechischen Parlament eine Debatte zur „Qualität des öffentlichen Dialogs“ zu führen, in der er die Berichterstattung zur „Lignadis-Affäre“ in linksgerichteten Tageszeitungen anprangerte, um Fragen der politischen Verantwortung auszuweichen. Ob seine Kulturministerin den Donnerstag politisch überlebt hat, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.