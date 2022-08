Aktualisiert am

Prozess in Berlin : Intendant Dörr siegt gegen „taz“

Der ehemalige Intendant der Berliner Volksbühne Klaus Dörr hat einen Gerichtsprozess gegen die Tageszeitung „taz“ gewonnen. Dem Blatt war zuvor schon durch einstweilige Verfügung bei Strafandrohung untersagt worden, Dörr des „Upskirtings“ zu bezichtigen.

Das „Unter den Rock fotografieren“ ist eine Straftat. Von den vielfältigen Vorwürfen, die in der „taz“ gegen Dörr erhoben wurden und von „Anstarren“ über „erotisierende Bemerkungen“ bis Mobbing und Machtmissbrauch reichten, scheinen sich offenbar die wenigsten erhärtet zu haben. Die Anschuldigungen beschränken sich inzwischen auf ein „Anstarren von Frauen“ und einige niveaulose Sprüche. Die „Berliner Zeitung“ hat dafür gesorgt, dass das Bild von Dörr als MeToo-Täter Risse bekommen hat.

Der im März 2021 in der „taz“ erschienene Hintergrundbericht muss von heute aus gesehen wahrscheinlich als fahrlässig gelten. Er hatte sich auf die Aussagen von zehn Frauen gestützt, die von einer Rädelsführerin von „Staub zu Glitzer“ ermutigt worden waren, jenem Kollektiv, das 2017 öffentlichkeitswirksam die Volksbühne besetzte. Dörr lehnte in der Folge ein künstlerisches Projekt des Kollektivs ab. Daraufhin nahm sich die selbsternannte „linksradikale Feministin“ offenbar den Sturz des Intendanten vor.

Auf Instagram gab sie Auskunft darüber, wie sie die Frauen zu der Beschwerde gebracht und die Presse mobilisiert hat. Am Ende biss nur die „taz“ an, weil das Ziel – der Kampf gegen die „patriarchale Tyrannei“ – offenbar allzu verlockend klang. Ganz die Waffen strecken will die Tageszeitung aber noch nicht. Gegen das Gerichtsurteil, das ihr die Upskirting-Vorwürfe verbietet, hat die „taz“ Berufung eingelegt.