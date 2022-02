Bedrohungen aus dem All : Methode Musk

Der Film „Don’t Look Up“ beschreibt die Kolonialisierung des Mars als eine Lösung des Asteroiden-Problems. Vielleicht zu umständlich? Es gibt verschiedene Strategien zum Umgang mit Bedrohungen aus dem All.

Ist ein „Planeten-Killer“ überhaupt zu erwarten? Statistisch gesehen nur alle 100 Millionen Jahre: Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence in einer Szene aus „Don't Look Up“. Bild: Netflix

Es gibt viele Gründe, die Erde verlassen zu wollen. „Die Zivilisation fühlt sich derzeit etwas gebrechlich an“, gab etwa Elon Musk am 10. Februar zu Protokoll, um das als Argument zu nehmen, seine Pläne für eine baldige Marsbesiedelung zu bekräftigen. Er tat das bei einer Veranstaltung in Südtexas, in der es um den aktuellen Status seiner potentiellen Marsrakete „Starship“ ging, eines neuen Trägersystems aus Raumschiff und Unterstufe, das vollständig wiederverwendbar und damit kostensparend Reisen ins Sonnensystem ermöglichen soll — in den kommenden Jahren zunächst zum Mond, dann auch weiter. Nach zahlreichen anfänglichen Fehlschlägen hatte Musk diese Rakete im vergangenen Mai erstmalig heil landen können, für dieses Jahr strebt er nun den ersten Orbitalflug an.

Sorge um den aktuellen Zustand der Zivilisation war allerdings nicht der initiale Grund für Musks Marsbegeisterung. Als er 2016 sein Projekt zum ersten Mal in relativ konkreter Form vorstellte, betonte er insbesondere seine Intention, die Menschheit durch einen Außenstützpunkt auf dem Mars bei einem möglichen dramatischen Asteroideneinschlag vor der Auslöschung zu bewahren – ein Gedanke, der auch schon den amerikanischen Unternehmer und ambitionierten Hobbymathematiker Andrew Beal Ende der Neunzigerjahre dazu bewegt hatte, als privater Investor eine eigene Rakete zu bauen. Es sei eine mathematische Gewissheit, dass die Erde irgendwann von einem Asteroiden getroffen und dabei alles Leben ausgelöscht werde, die einzige Lösung, dem zu entgehen, sei es, fremde Planeten zu besiedeln — so wurde Beal zur Jahrtausendwende zitiert.