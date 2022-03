Kiew-Roman : „Die Russen morden immer noch. Aber sie haben schon verloren!“

Das Opernhaus in Kiew in den Zwanzigerjahren, die Zeit, in der dieser Roman spielt. Bild: ullstein bild

Während die pathetische, kluge und übernächtigte Violetta sich in Kiew auf den Tod einstellt, lese ich in Berlin einen Roman. Nein, pathetisch ist meine Freundin Violetta seit Tagen, seit dem Angriffskrieg nicht mehr, und das Wort „Tod“ spricht sie nicht aus. Sie sagt nur: „Ich versuche heute, alles zu erledigen. Du weißt ja, vielleicht werd ich es morgen nicht mehr können.“

Anna Prizkau Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Darauf kann man – kann ich in dieser Sicherheit Berlins – natürlich nicht antworten. Sage deshalb: Kennst du Walerjan Pidmohylnyj? Sein Buch lese ich gerade.

„Na klar! Und weil wir über Bücher reden: Ich schicke dir mein Manuskript, es ist noch nicht ganz fertig, aber es muss veröffentlicht werden, wenn mir etwas passiert. Und jetzt heul bloß nicht rum.“

Was soll ich tun?

„Lies einfach Pidmohylnyj weiter! Und sag mir später, wie es ist!“

Walerjan Pidmohylnyj also. Und sein Roman „Die Stadt“, der in Kiew vor einhundert Jahren spielt und jetzt zum ersten Mal auf Deutsch erscheint. Pidmohylnyj, Schriftsteller und Redakteur einer Kiewer Kulturzeitschrift, schrieb dieses Buch auf Ukrainisch. Das war 1927. Danach durfte er nicht mehr lange schreiben, ab 1930 kaum noch publizieren. Und 1935 wurde er wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Er musste auf die Solowezki-Inseln, wo Lenins Terror, der später Stalins Großer Terror wurde, seinen Anfang nahm. Denn dieses Lager auf den Inseln war das Vorbild des Systems Gulag. Dort wurde Pidmohylnyj zwei Jahre nach seinem Urteil hingerichtet. Er war erst 36 Jahre alt.

Der Dorfjunge verwandelt sich

„Die Stadt“ beginnt auf einem Schiff. Der hübsche Dorfjunge Stepan träumt da von Kiew, vom Studium, das ihm bevorsteht, und von der großen, weiten Welt. An Bord ist auch Nadijka, die Stepan für die Schönste hält. Und ja, dieses Verlieben auf einem Schiff lässt einen gleich an Flaubert denken, an den Anfang von „L’Éducation sentimentale“, an Frédéric Moreau, der sich auf einem Seine-Dampfer in Madame Arnoux verliebt, und auch an Flauberts Sprache – sie ist so musikalisch wie die von Pidmohylnyj. Oder andersrum.

Als Stepan in Kiew ankommt, zieht er zuerst in eine Scheune ein, die der Kaufmannsfamilie Hnidy. Stepan melkt Kühe und holt Wasser, im Winter hackt er Holz – das ist der Deal, denn er zahlt keine Miete.

„Die Stadt“ wirkt anfangs wie ein zärtlicher Roman über die erste, große Liebe, die Liebe Stepans zu Nadijka. Doch dann verwandelt sich der Dorfjunge – mit jedem Tag in dieser Stadt ein bisschen mehr. Er will jetzt ein Schriftsteller werden, geht mit seiner Short Story „Das Rasiermesser“ zum wichtigsten Kritiker in Kiew, zu Mychajlo Lichterschein. Er sucht im „Informationsbüro“ nach ihm, dort ist eine Sekretärin: „Sie führte Stepan durch einen dunklen Gang, und er zitterte dabei wie ein junger Dieb, der sich zum ersten Mal nachts in eine fremde Wohnung stiehlt.“ Da Stepan von sich selbst, von seinem Talent so überzeugt ist, atmet er zwar Angst aus, aber Hoffnung ein, die Lichterschein brutal vernichtet, denn er hat keine Zeit für Amateure. Auf einmal glänzt das Böse in dem jungen Stepan auf: Er zerfetzt zuerst seine Short Story im Park und geht zu Nadijka, um auch sie zu zerfetzen: Er vergewaltigt sie. Nadijka heult, und Stepan schreit: „Das ist deine Schuld!“