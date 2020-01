Spaltung der Generationen : Meine Cousine ist 15 – dagegen bin ich ein alter Mann

Meine Cousine zog die Plastikplane zur Seite, und dann standen wir im Gartenhaus. Umlaufende Holzbänke, gasbetriebene Heizstrahler. In ihrem Flackern glänzte auf dem Tisch eine Thermoskanne mit Glühwein. Meine Cousine umarmte ihre Freunde und nahm aus dem Rucksack die Schläuche einer Shisha. Sie trug Doc Martens, Levi’s und einen Justin-Bieber-Hoodie. Regen regnete aufs Dach, ein Tropfen war durchs Holz geweicht und fiel mir in den Nacken. Ich war ein bisschen aufgeregt, ob ich Teil ihrer Gang würde. Der Gang von Luka, Luisa, Janina, Andi, Magdalena, Franzi und meiner Cousine Mara, fünfzehn.

Manchmal fühle ich mich sehr alt. Was trägt man, was hört man, und wie geht im Moment das richtige Wort für „cool“? Sechsundzwanzig ist ein seltsames Alter, erwachsen, aber keine Verantwortung. Man gehört noch zu den sogenannten jungen Leuten, für die jungen Leute ist man aber längst uralt. Sie siezen einen, halten Haftbefehl für Oldschool-Rap und sagen zu ungefähr allem, was ich gut finde: „Das ist so 2016.“ Glaube ich. Streng genommen ist meine Cousine der einzige Teenager, den ich kenne.

Über Jugend reden gerade alle. Über „Fridays for Future“, Greta Thunberg. In Abgrenzung zu den Babyboomern oder den sogenannten alten weißen Männern. Was Jugend aber sein soll außer ein noch nicht ganz zurechnungsfähiges Alter, das sagt einem dummerweise mal wieder keiner. Die Idee war deshalb die: Ein paar Tage mit meiner fünfzehnjährigen Cousine rumhängen und missmarpleartig ihre Teenagerwelt auskundschaften.

„Traurig bin ich trotzdem“

Wir verabredeten uns in München für unsere Weihnachtseinkäufe, eine Stunde von dem Dorf im Allgäu entfernt, wo sie mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder wohnt. Als sich unsere Blicke in der Fußgängerzone trafen, erkannte ich sie nicht gleich. Sie war natürlich älter geworden und irgendwie auch breiter, später zeigte sie mir Fitness-Instagramerinnen und erzählte von Trainings- und Ernährungsplänen.

Wie seltsam kam meiner Cousine die Situation vor, wie seltsam war ich, ein älterer Cousin, der mit ihr über ihr Leben reden wollte? Erwachsene waren für Teenager doch generell verdächtige Subjekte, die mit Trotzblick auf Abstand gehalten wurden. So dachte ich, und sofort kam alles anders. Ich hatte keine ernsthafte Frage gestellt, und meine Cousine redete los, über eine Freundin, mit der sie nach München gefahren war, über ihre beste Freundin, mit der sie momentan Streit hatte, und über ihren Freund, der seit kurzem nicht mehr ihr Freund war und vielleicht auch nie ihr Freund gewesen ist. „Wir haben nie darüber geredet, was das ist, eine Beziehung oder so. Aber mir ist auch nicht wichtig, ob man zusammen ist, ich will bloß Zeit mit der Person verbringen. Traurig bin ich trotzdem.“

Okay, dachte ich. Okay, das sagt man mit fünfzehn? Beziehungen ohne das Label Beziehung kannte ich von mir und meinen Freunden. Meine Cousine sagte: „Ich habe ihm einen Brief geschrieben, weil ich Sachen besser schreiben kann als sagen.“ In dem Moment verstand ich, warum ältere Menschen manchmal feuchte Augen bekamen. Mara bahnte sich ihren Weg durchs Gedränge, eine kleine mobile Einheit.

Wir gingen zu Douglas, später aßen wir in einem italienischen Restaurant, ich Pizza, sie Pasta mit Tomaten und Rucola. Meine Cousine ist Vegetarierin, lebt immer mal wieder vegan. „Ich will nicht, dass Lebewesen für mich leiden müssen, und inzwischen mag ich Fleisch einfach nicht mehr.“ Vegetarische Rezepte findet sie auf Pinterest, aber zurzeit ernährt sie sich hauptsächlich von Dinkelflocken und dem isländischen Milchprodukt Skyr. Daheim wiegt sie alle Lebensmittel ab und rechnet das Gewicht mit einer App in Kalorien um. Drei-, viermal die Woche geht sie ins Fitnessstudio, sie sagt Gym. Das Hintergrundbild ihres iPhones zeigt das niederländische Fitnessmodel Guusje van Geel, das für mich aussieht wie eine Mischung aus Bodybuilderin und Pornostar: sehr blond, Sixpack, Minitaille und Riesenpo. Beim Training trägt meine Cousine die Sportleggins, für die van Geel auf Instagram wirbt.

Whatsapp nutzte sie bloß für ihre Eltern

Auf der Heimfahrt bat ich sie, mir Lieder zu zeigen, und wir hörten Apache 207, Loredana und ähnliches Autotunegeschepper. „Manche Texte sind schon hohl. Aber man muss halt den Vibe haben und es fühlen.“ Ich mochte, wie sie sprach. Die Autos in München fand ich prollig und sie zum Flexen, wo ich krass sagte, sagte sie heftig, und was ich für cool hielt, war für sie nice oder göttlich.