Medien in Russland : „Ich hätte mir das nicht vorstellen können“

In der Nacht zum Sonntag sperrte die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor weitere Onlinemedien, die kritisch über den Angriff auf die Ukraine berichtet haben. Auch die Internetzeitung „Mediazona“, die sich seit ihrer Gründung 2013 auf das russische Polizei- und Justizsystem spezialisiert hat, erhielt Nachricht über die Zensuranordnung. Mit einem ihrer Redaktionsmitglieder haben wir darüber gesprochen, wie es weitergeht. Sein Name muss anonym bleiben. Von Kriegsbeginn und Zensur wurde er in der armenischen Hauptstadt Jerewan überrascht, wo er sich aufhielt, um für einen geplanten Aufenthalt in der EU die zweite Biontech-Impfung zu bekommen.

Wie geht es Ihnen?