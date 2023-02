Tür auf, nächster Termin. Die junge Frau aus Beirut. „Hallo!“, ruft Max Lucks vergnügt, steht schon. Wenn er jemandem begegnet, wirkt es immer, als kenne man sich schon seit Jahren. Die Besucherin ist trotzdem aufgeregt: eine Stunde Zeit mit einem Bundestagsabgeordneten! Neben Lucks, sehr schlank, sportlich, sehr jung, stehen zwei Blumentöpfe, aus denen schwächliche Ranken hängen. Ein Grüner ohne grünen Daumen. Macht ja nichts – wir sind nicht mehr in den Achtzigern.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton.





Es geht um die Menschenrechtslage in Syrien. Dafür interessiert sich in der deutschen Politik und Gesellschaft kaum noch jemand, aber noch immer sitzen 130 000 Regierungsgegner in Assads Gefängnissen. Max Lucks macht Notizen, fragt nach Erkenntnissen zur verfehlten Politik des Westens, fragt überhaupt viel. Manchmal seufzt er. Es gibt Kaffee und Kekse. Vor dem Fenster seines Büros im Otto-Wels-Haus ist der Novemberhimmel schon dunkel. Die Frau aus Beirut will eine Veranstaltungsreihe ins Leben rufen. Ja, das könnte was werden. Am Ende: „Dazu können wir gern im Kontakt bleiben. Würde mich super freuen.“