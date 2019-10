Mauerfall-Debatte : Dreißig Jahre friedliche Revolution und keiner geht hin

Das Gedenken an den politischen Umbruch in der DDR vor dreißig Jahren weist ein erstaunliches Missverhältnis auf. Auf der einen Seite stehen die endlosen Bemühungen um die historische Rekonstruktion der Ereignisse und ihre geschichtspolitische Deutung, die Frage, wofür die Revolution steht, wer ihre entscheidenden Akteure waren und wer sich heute auf sie berufen darf. Auf der anderen Seite ist zu konstatieren, dass es trotz beträchtlicher Anstrengungen bislang nicht gelungen ist, ein erinnerungskulturelles Narrativ über die DDR zu etablieren, das für die Mehrheit der Deutschen positiv anschlussfähig wäre. Ja, es ist noch nicht einmal klar, was überhaupt gefeiert wird.

Während sich in den Medien das geschichtspolitische Pathos einer friedlichen Revolution durchgesetzt hat, ist im Alltag der Ostdeutschen nach wie vor von der Wende die Rede, jenem mehrdeutigen Begriff, mit dem Egon Krenz bei seinem Machtantritt am 18. Oktober 1989 das Ruder für die SED noch einmal rumzureißen versuchte. Und während distanziertere Beobachter schlicht von einem Systemwechsel oder einer Implosion des SED-Staates sprechen, nutzen die wenigen ehemaligen Oppositionellen in der DDR die mit dem Jahrestag verbundene Aufmerksamkeit dazu, von ihrer Selbstbefreiung zu schwärmen, und Vertreter der Kirchen fabulieren von einer protestantischen Revolution. Allein die ostdeutsche Bevölkerung scheint diesen Botschaften wenig Glauben zu schenken.

Beobachten lässt sich dies in der vom Schriftsteller Christoph Hein im Herbst 1989 so titulierten „Heldenstadt Leipzig“. Unter dem Motto „Aufbruch zur Demokratie“ soll der im Stadtmarketing seit Jahren verankerte Bezug auf den Erfolg jener entscheidenden Demonstration am 9. Oktober 1989 in der öffentlichen Erinnerung ihrer Bürger verankert werden. Dazu findet eine Fülle von Filmvorführungen, Performances, Lesungen und Diskussionen statt, deren Höhepunkt das alljährliche Lichtfest am 9. Oktober sein wird. In den vergangenen Jahren hatte es bereits Streit um die geschichtspolitische Ausrichtung des städtischen Gedenktags gegeben, der immer mehr zur Marketing-Schimäre geworden war: sollte der Bezug zu ’89 ein rein historischer sein, nachdem die Revolution mit der Entmachtung der SED und dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik ihre Erfüllung gefunden habe oder ist es umgekehrt gerade geboten, die Erinnerung für die politischen Herausforderungen der Gegenwart zu aktualisieren? Lässt sich, wie die Defätisten der AfD behaupten, die Situation von damals gar mit den gesellschaftlichen Zuständen heute auf eine Stufe stellen? Sind die Hoffnungen von 1989 also immer noch uneingelöst, liegt die Revolution noch vor uns?

Auch gegenseitig ihre Geschichten erzählen

Angesichts solch großer Fragen würde man erwarten, dass nicht nur Politiker und öffentliche Sinnstifter sich mit dem Erbe von 1989 auseinandersetzen, sondern auch die Menschen in ihren alltäglichen Lebensbezügen, ihren Familien- und Freundeskreisen sich der Frage stellen, was die Erfahrungen von 1989 uns heute noch zu sagen haben. Doch privates und öffentliches Gedenken finden kaum je zusammen, Podiumsdiskussionen zum Thema werden kaum besucht.

Festzuhalten ist, dass es im Blick auf die DDR auch dreißig Jahre nach ihrem Untergang keinen Konsens über deren diktatorischen Charakter gibt. Besonders uneins sind sich die Ostdeutschen untereinander. Wenn heute zwei Ostdeutsche aufeinandertreffen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie in Bezug auf die DDR-Vergangenheit unterschiedlicher Meinung sind.

Diktaturen basieren auf der Gleichzeitigkeit von Kollektivierung und Atomisierung ihrer Insassen. Die DDR war eine Gesellschaft, die aus Mangel an Öffentlichkeit keine realistische Vorstellung von sich selbst entwickeln konnte. Deshalb müssen die Ostdeutschen ihre Geschichten nicht nur den Westdeutschen, sondern sich auch gegenseitig erzählen. Sie müssen lernen, ihre Verschiedenartigkeit gegenseitig wahrzunehmen und diese auch zu respektieren. Nur wenn es ihnen gelingt, sich aus den totalitären Bewertungsschemata des „Wer anders ist als wir, ist gegen uns“ zu lösen, können sie ein realistisches Bewusstsein ihrer selbst entwickeln und von der Welt, in der sie leben.