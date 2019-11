Was will der uns über die DDR erzählen?

Nach der Wende : Was will der uns über die DDR erzählen?

Die Revolution gehört den Ostdeutschen, die Einigung gehört uns allen: Grenzöffnung am 11. November 1989 in Helmstedt/Marienborn. Bild: Picture-Alliance

Es kommt dieser Tage häufig vor, dass ich auf einem Podium sitze und über den Osten rede. Über die Nachwende, mögliche Verletzungen, Verwerfungen. Über den sogenannten Riss, der durch die Gesellschaft zu gehen scheint und der vor allem für westdeutsche Beobachter ziemlich genau entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze verläuft. Ich bin dankbar für diese Begegnungen. In Basel durfte ich Marion Brasch kennenlernen, in Rostock Dietlind Glüer und immer wieder, an verschiedenen Orten, unterschiedliche Menschen, die ihre Erfahrungen aus DDR-Zeiten teilen, oder, wie ich, mehr Fragen als Antworten über dieses verschwundene Land und seine in die Bundesrepublik transformierte Gesellschaft haben.

Als Nachwendegeborener befinde ich mich in der mehr oder weniger komfortablen Situation, über ein Sujet reden zu können, zu dem ich zwangsläufig, qua Geburt, eine Distanz habe. Offene Rechnungen, Kränkungen oder verborgene, revisionistische Sehnsüchte kann man mir nicht vorwerfen. Aus dieser Position heraus Kritik zu üben oder auch Lob zu äußern, fällt leicht. Älteren Kolleginnen oder Kollegen wird oftmals die eigene Biografie vor Augen geführt, wie Detlef Pollack, der in dieser Zeitung über die Rolle der Opposition während der friedlichen Revolution in Leipzig schrieb, damit eine Debatte über das Erbe der Revolution auslöste und in einer Widerrede von Ilko-Sascha Kowalczuk gespiegelt bekam, sich im Oktober des Jahres 1989 in der Schweiz aufgehalten zu haben.