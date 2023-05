Vor drei Jahren, am Vorabend des äthiopischen Bürgerkriegs, reiste ich durch das Vielvölkertal des Omo-Flusses, tief im Süden des Landes. In einem Dorf der Suri kam eine Frau auf mich zu, umarmte mich wortlos und ging mit mir ein Stück Wegs, bis sie von meinem einheimischen Begleiter verjagt wurde. In der Kneipe, in der ich anschließend saß, kam sie plötzlich abermals auf mich zu. Man stieß sie weg, riß sie zu Boden, schleifte sie an einem Arm davon. Wenig später wurde sie vor aller Augen mit Stockhieben für ihr Verhalten gezüchtigt.

Als Fremder war ich nicht befugt einzugreifen, ich war zum Zuschauen verdammt. Die ganze Nacht lag ich wach in meinem Zelt, als der Morgen anbrach, wußte ich, daß dieses Erlebnis die Keimzelle meines neuen Romans sein würde.