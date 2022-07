Marina Weisband im Gespräch : Schluss mit dem Zynismus!

„Waffenstillstand jetzt! Verhandlungen so schnell wie möglich“, hieß kürzlich ein neuer Appell deutscher Intellektueller, diesmal in der „Zeit“. Es waren zum Teil dieselben, die den Brief an den Bundeskanzler in der Zeitschrift „Emma“ unterzeichnet hatten. Damals folgten viele Talkshoweinladungen, in denen die Intellektuellen vor allem über sich selbst reden konnten. Erhalten Sie auch dauernd Anfragen zur Unterzeichnung von öffentlichen Briefen oder Appellen?

Ich finde es ja richtig und wichtig, dass es einen öffentlichen Diskurs über Waffenlieferungen gibt, auch mit verschiedenen Standpunkten. Zum ersten offenen Brief habe ich den Widerspruch unterzeichnet. Und ich habe immer gerne meine Argumente eingebracht, denn ich kann die Ziele dieser Intellektuellen verstehen. Aber sie denken ihre Forderungen nicht bis zu Ende durch oder haben ein mangelhaftes Verständnis der Lage. Sooft ich sie gefragt habe: Okay, ihr wollt Verhandlungen, wie wollt ihr Putin an den Verhandlungstisch zwingen? – ich bekam keine Antwort. Das heißt, es ist einfach ein Standpunkt, der natürlich legitim zu äußern ist in einer Demokratie, und ich bin froh, dass der geäußert werden kann. Aber eine echte Debatte ist es nicht, solange diese Seite keine wirklichen Argumente vorzutragen hat, bis auf ein diffuses Bauchgefühl, dass Krieg schlecht sei, und sich damit aber nicht an den Aggressor wendet, sondern an den Verteidiger.