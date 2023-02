Wir erreichen euch in Lemberg, Tiflis und Wien. Vor knapp einem Jahr haben wir genau in dieser Konstellation ein Gespräch geführt, kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar. Erschien es euch damals möglich, dass der Krieg so lange dauern würde?

Tanja Maljartschuk: Natürlich haben wir nicht gedacht, dass der Krieg so lange dauern würde. Wir wussten nicht, dass eine Hölle so lange dauern kann. Es fühlt sich auch nicht wie ein Jahr an, sondern wie mehrere Leben, die wir in diesem Jahr gelebt haben. Und das Ende des Krieges ist immer noch nicht absehbar. Niemand auf dieser Erde weiß, wie dieser Krieg zu Ende geht und wann.