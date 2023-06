Die Mailänder müssen oft schlechte Luft einatmen. So geht es ja vielen, denn nach Angaben der Vereinten Nationen atmen fast 90 Prozent der Weltbevölkerung eine Luft, die schmutziger ist, als sie sein sollte. In der italienischen Metropole ist es allerdings teilweise schlimmer als in anderen Städten. Das liegt einerseits an den Alpen im Norden, die keinen Wind durchlassen, andererseits gehört die Region schon lange zu einer der industrialisiertesten des Landes. Das brachte Reichtum – aber eben auch den dazugehörigen Dreck. Und der intensive Autoverkehr ist hier mindestens genauso problematisch wie in so vielen anderen europäischen Städten auch.

Es gibt aber Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Im Februar 2019 wurde eine Umweltzone eingerichtet, die Fahrzeuge mit starken Abgasen aus großen Teilen des Stadtgebietes verbannt. Und das Projekt Forestami, an dem sich diverse Organisationen beteiligen, da­runter die Parks und Unis der Stadt, will bis 2030 drei Millionen Bäume pflanzen, um Teile der Effekte des Klimawandels zu kompensieren – Pflanzen können bis zu 40 Prozent der CO₂-Emissionen absorbieren, die aus dem Verbrennen fossiler Brennstoffe entstehen.