Schachstreit : Auch Könige müssen Beweise vorlegen

Woher weiß er nur, was ich vorhabe? Magnus Carlsen (links) bei der Partie gegen Hans Niemann, der ihn am Sonntag in St. Louis schlug. Bild: Crystal Fuller/SLCC

Die Welt des Schachs ist in höchster Aufregung. Manche sprechen vom größten Skandal seit Jahrzehnten. Zum ersten Mal in seiner langen Karriere hat sich nämlich der seit 2013 amtierende Weltmeister, Magnus Carlsen, vorzeitig aus einem Turnier zurückgezogen. Und zwar ohne Erklärung. In St. Louis trat der Norweger, der nun schon elf Jahre lang die Weltrangliste anführt, zur vierten Runde des Sinquefield Cups, der unter zehn der besten Schachspieler ausgetragen wird, nicht mehr an. Er meldete sich auf Twitter ab, unter rätselhafter Beigabe eines Videoschnipsels. Darin sagt der portugiesische Fußballtrainer José Mourinho, er ziehe es vor, nichts zu sagen, denn wenn er etwas sage, sei ihm großer Ärger sicher, und er wolle keinen großen Ärger.

Jürgen Kaube Herausgeber. Folgen Ich folge

Im Original bezog sich das auf eine Niederlage Chelseas gegen Aston Villa im Jahr 2000 und die Schiedsrichterleistung in diesem Spiel. Worauf aber bezog sich Carlsens Zitat, von wem fühlte er sich um den Sieg gebracht? In der Runde zuvor hatte er tatsächlich, zum ersten Mal nach 53 ungeschlagenen Begegnungen in Folge und auch noch mit den weißen Steinen, gegen den neunzehnjährigen Amerikaner Hans Moke Niemann, den nominell schwächsten Teilnehmer des Turniers, verloren. Und zwar auf dreifach ärgerliche Weise.