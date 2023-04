Magier in Madrid : In der Zauberbibliothek

In Madrid gibt es eine Bibliothek, in der sich die Magier treffen. Sie sind der Schönheit und der Wahrheit verpflichtet und machen uns mit ihrer Kunst zu staunenden Kindern. Eine wundersame Begegnung.

Zuerst erfuhr ich von der Bib­liothek. Nicht irgendeiner Bibliothek, sondern einer ganz besonderen. Sie liegt im zweiten Stock der Madrider Kulturstiftung Fundación Juan March, im feinen Stadtteil Salamanca. „Ilusionismo“ steht in großen Lettern an den Regalen, die dem Spezialthema Magie und Zauberei gewidmet sind. Es sei die größte Sammlung ihrer Art in Spanien, hieß es, und ich dachte: sehr hübsch. Aber dann erzählte man mir weiter, in diesem ­Winkel der Bibliothek träfen sich jede Woche Magier, um sich auszutauschen, weiterzubilden und über Zauberdinge zu reden.

Was für Zauberdinge? Verwandelt sich da was? Fliegt etwas weg oder springt aus dem Hut? Wer ganz normale Ahnungslosigkeit mitbringt, muss da neugierig werden. Also fragte ich weiter, bis sich zwei freundliche Bibliothekare bereit erklärten, mir Kontakt zu einem gewissen Ramón Mayrata zu verschaffen. Alles andere, sagten sie, werde sich ergeben.