Wer heute sechzig ist, fühlt sich nicht so – er ist körperlich, mental und intellektuell zehn bis fünfzehn Jahre jünger. Warum die Verlängerung der Jugend trotzdem keine gute Nachricht ist.

Es ist nicht sogenannter Jugendwahn, nicht der verzweifelte und meistens etwas lächer­liche Versuch älter werdender Männer, den Bauch einzuziehen, die Haare über die kahlen Stellen auf dem Kopf zu kämmen, sich in zu enge Jeans zu zwängen und im nur halb verstandenen Jugendlichkeitsjargon, mit Wörtern, die sie vielleicht den eigenen Kindern oder dem Praktikanten abgelauscht haben, sich selbst und ihrer Um­welt vergebens vorzutäuschen, dass die eigene Jugend noch nicht ganz vorüber und vergangen sei.

Es ist eher ein Geschehen im Passiv, ein Akt des Staunens und Sichwunderns allenfalls, wenn ein Mann, der den fünfzigsten, vielleicht sogar den sechzigsten Geburtstag hinter sich hat, manchmal morgens in den Spiegel schaut. Und sich dann fragt, wann all das, wofür er einst die älteren Herren bewundert und be­neidet hat, endlich auch ihm zufallen werde: die Würde, die Weisheit, die Anciennität. Die Urteilssicherheit, die Selbstgewissheit. Nichts davon ist aber zu erkennen. Stattdessen spürt er eher die Erleichterung darüber, dass, trotz den grauen Haaren, von Seniorentum und Rentnerhaftigkeit noch nichts, ab­solut gar nichts zu sehen ist. Und wo­möglich spürt er die Furcht, dass das Alter, wenn es dann doch kommt, ein Gemetzel anrichten wird in diesem sich jugendlich fühlenden Selbst.