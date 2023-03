Aktualisiert am

Proteste in Frankreich : Ein Nation im Widerstand

Während sich die Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich weiter zuspitzen, taucht Präsident Macron ab. Das zeugt von einer Kultur der Diskussionsvermeidung. Die Politik geht auf Distanz zu den Menschen.

Zugegeben, West- und Zentralafrika sind wichtig für die französische Außenpolitik. Ehemalige Kolonien – ob Gabun, Mali oder Kongo – waren Teil der sogenannten Françafrique, einer postkolonialen Einflusszone, die nun mancherorts rebelliert; man will keine französischen Soldaten mehr bei sich stationiert haben, sondern setzt lieber auf russische Söldner. So gesehen überrascht es nicht, dass Emmanuel Macron in der ersten Märzwoche versucht hat, vor Ort einen französischen Bewusstseinswandel glaubhaft zu machen, ein neues Kapitel der diplomatischen Beziehungen aufzuschlagen.

Nur: Warum jetzt, warum mitten in den Protesten gegen die Rentenreform? Zu denen schweigt der französische Präsident sich aus: Man hört und sieht nichts von ihm. Während abermals Streiks und Demonstrationen das Land lahmlegen, während Macrons Abgeordnete, Senatoren und Minister die Gesetzesvorlage in der Nationalversammlung und im Senat verteidigen, während Premierministerin Élisabeth Borne vor Volksvertretern und Medien – Montagabend in der Fernsehsendung „C à vous“ (France 5) – Rede und Antwort steht, ist Macron abgetaucht. Keine Rede, keine feierliche Erklärung, keine pragmatische Erläuterung.