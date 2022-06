Wahl in Frankreich : Im Land der Verzieht-euch-Bewegung

Es gilt nicht nur für Frankreich: Wahlergebnisse sind mittlerweile häufig Ausdruck von Ablehnung. Ein Wählerwille im engeren Sinne ist das nicht, denn über ein Projekt – wenn ausnahmsweise eine Partei mutig genug ist, ein solches zu skizzieren – wird nicht entschieden. Oft herrscht schlicht das, was die Franzosen „dégagisme“ nennen, ein von „dégage!“ („hau ab!“) abgeleiteter Neologismus. Das Problem heutiger Politik ist nicht nur besagte Projektarmut, sondern auch, dass der „dégagisme“ nicht immer unberechtigt ist.

Man sieht es an Emmanuel Macrons starkem Mann in der Nationalversammlung: Richard Ferrand, Abgeordneter des Finistère, musste am Sonntag der Französischlehrerin Mélanie Thomin vom links-ökologischen Nupes-Bündnis weichen. Auch wenn ein linker Urnenspruch in der westlichen Bretagne kaum überrascht, ist Ferrands knappe Abwahl mit 49,2 Prozent der Stimmen ein Menetekel für Macron – und sie ist ein mit vielfältigen Bedeutungen aufgeladenes Zeichen, wie einige andere aktuelle Niederlagen auch.

Ferrand hatte eine Schlüsselrolle: Als 2017 in der Folge von Macrons Wahl zum Präsidenten eine chaotische Truppe von Politikneulingen das Parlament eroberte, brachte der Fraktionsvorsitzende den wilden Haufen in eine Formation und auf Kurs. Der alte Politikhase war nichts weniger als das parlamentarische Rückgrat der Macronie. So konnte er sich trotz Korruptionsvorwürfen halten, die ihm in anderen Kontexten das Genick gebrochen hätten.

Politikhase mit Schattenseiten

2010 hatte Ferrand, damals Generaldirektor bei den Mutuelles de Bretagne, einem Versicherungsverbund, seine Lebensgefährtin zum Kauf von Räumlichkeiten angestiftet, die anschließend von den Mutuelles renoviert und zu einem ansehnlichen Tarif gemietet wurden. Der Hergang ist publik, es nimmt nicht wunder, warum die Mutuelles auf eine Klage verzichtet haben – nach Ferrands Abgang wurde seine ehemalige Stellvertreterin Chefin. Warum allerdings die Justiz die Sache trotz verschwendeter Staatsgelder bislang nicht als schwerwiegend genug für Ermittlungen aufgefasst hat, bleibt schleierhaft; Verjährung scheint ein schwaches Argument. In der Folge wurden in den Medien immer wieder Verdachtsfälle von Vetternwirtschaft und Vorteilsnahme durch Ferrand oder ihm Nahestehende verhandelt.

Macron, der angetreten war, um anders und besser Politik zu machen, hat sich von vornherein auf einen zwielichtigen Gschaftlhuber gestützt, um Mehrheiten für seine Gesetzesvorhaben zu organisieren – auf dieser Basis versteht man Misstrauen und Politikmüdigkeit in der französischen Öffentlichkeit besser. Der Fall Ferrand, in deutschen Medien wenig präsent, ist symptomatisch für eine Seite der Macronie. Neben anderen Gründen wie dem Politikstil Macrons erklären Fälle wie dieser die Kritik am Präsidenten.

Was die Wähler nicht wollen

Ähnlich symptomatisch ist die Abwahl von Christophe Castaner, dem ehemaligen Innenminister, der den Umgang mit den „Gelbwesten“-Protesten zu verantworten hatte. Und auch Gesundheitsministerin Brigitte Bourguignon wurde nicht mehr in die Nationalversammlung gewählt: Nach Macrons Regeln muss sie nun das Amt abgeben, das sie erst vor einem Monat angetreten hatte; dasselbe gilt für Amélie de Montchalin, jüngst ernannte Ministerin für ökologischen Wandel. Ferrands Abwahl steht für Misstrauen in Macrons Methode; Castaners Niederlage für die Kritik am rüden Umgang mit sozialen Protesten; Bourgui­gnons und Montchalins Demission für den Wunsch nach einer sozialeren und ökologischeren Politik in den nächsten Jahren. Die Wähler haben Macron klar gesagt, was sie nicht möchten respektive wo sie Zweifel am Politikwechsel haben.