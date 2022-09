Ein Land im Taumel : Frankreich im Fegefeuer

Der Schock saß tief. Am 19. Juni erreichte Frankreich Temperaturen, die Meteorologen erst für das Jahr 2050 vorhergesagt hatten. In Frankreich begann eine mörderische Hitzewelle, die Wälder brannten, die Flüsse trockneten aus. Der 19. Juni war auch der Tag, an dem Jupiter vom Olymp stürzte: Emmanuel Macron verlor die absolute Mehrheit im Parlament.

Jürg Altwegg Freier Autor im Feuilleton.

„Im Zentrum der französischen Politik steht ein leerer Stuhl“, hatte Macron noch 2017 gepredigt: „der tote König“. Dem „großen Abwesenden“ sollte seine Berufung folgen. „Sowohl als auch“ wollte er regieren – links und rechts – und die unmögliche Koalition über die Mitte hinweg in Personalunion verkörpern. Als Erlöser von den ideologischen und historischen Altlasten präsentierte er sich. Wie einen Gott der Götter, Jupiter, feierten ihn die Franzosen. Was immer er anrührte, glückte. Trump führte er die Militärparade zum Nationalfeiertag vor. Mit Putin besuchte er Versailles. In Moskau wurde Frankreich im Jahr 2018 Fußball-Weltmeister: „France is back.“