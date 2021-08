Hohenzollern und Hitler : Die braune Blume der Monarchie

Lothar Machtan verheißt neue Einsichten in das Verhältnis der Hohenzollern zu den Nazis. Kronprinz Wilhelms Anbiederung an Hitler käme dem „Verkauf seiner Königsseele“ gleich.

Dieses Buch hat einen Kern und eine Schale. Zur Schale gehören ein Vorwort, das hier etwas kostbar „Prolegomena“ heißt, ein Epilog und eine Danksagung. In ihm verneigt sich der Verfasser vor dem „persönlichen Interesse“, das „der Herr der Hohenzollernpapiere, Georg Friedrich Prinz von Preußen . . . an meinem Pro­jekt gezeigt“ habe, und der „bedingungslosen Förderung“ seiner Forschungen im hohenzollerschen Familienarchiv „durch das Haus Preußen“. In diesem „Re­fe­renz­rah­men“ habe sich „eine inzwischen freundschaftlich zu nennende Be­zie­hung“ zu Georg Friedrich entwickelt. Dieser wird nun auch die offizielle Vorstellung des Buches am 18. August in Berlin mit einem Grußwort beehren.

Ist Lothar Machtan womöglich entgangen, dass seit zwei Jahren eine publizistische Debatte über die Ansprüche der Ho­hen­zol­lern an den deutschen Staat stattfindet, in der das persönliche Interesse des „Chefs der Hohenzollernpapiere“ keine geringe Rolle spielt? Durch seine Re­cherchen im Privatarchiv der Familie in Hechingen hat sich Machtan einen Vorteil im Meinungsstreit gesichert, der in diesem Herbst mit einem für September an­gekündigten Buch von Stephan Malinowski und einem von Frank-Lothar Kroll (den Machtan zu „Lothar Kroll“ verkürzt) herausgegebenen Sammelband weitergehen wird.