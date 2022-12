Reform der Preußenstiftung : Dieses Konzept ist eine Luftnummer

Am Montag will der Stiftungsrat der Preußenstiftung ein Eckpunktepapier zur Neuaufstellung der wichtigsten deutschen Kulturinstitution machen. Das Papier macht aus der groß angekündigten Reform ein Reförmchen.

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die größte deutsche Kulturinstitution, hat fünf große Einrichtungen und neunzehnhundert Mitarbeiter. Davon entfällt auf die Staatlichen Museen zu Berlin mit ihren fünfzehn Sammlungen in ebensovielen Häusern etwa die Hälfte der Stellen. Allein der Pariser Louvre hat fünfzehnhundert An­ge­stell­te, das British Museum mit seinen deutlich kleineren Beständen un­ge­fähr tausend. Die Smithsonian Institution in Washington und New York, mit der man die Preußenstiftung am ehesten vergleichen kann, verfügt über 4500 Mitarbeiter und ein jährliches Budget von 1,2 Milliarden Euro für ih­re Museen und Forschungseinrichtungen. Der Jahresetat der SPK be­trägt weniger als ein Drittel davon.

Damit ist klar, was die Preußenstiftung heute und in Zukunft braucht: mehr Leute, mehr Geld und nicht zu­letzt eine effektive Bürokratie. Damit dies alles in Gang kommt, hat die da­ma­lige Kulturstaatsministerin vor drei Jahren ein Gutachten beim Wissenschaftsrat bestellt. Das Gutachten em­pfahl die Auflösung der Stiftung. Das aber wäre nur in einem langwierigen Gesetzgebungsverfahren möglich ge­we­sen. Den kürzeren Weg zum Um­bau oh­ne Zerschlagung sollte eine Re­form­kom­mis­sion finden, in der Vertreter der Stiftung, des Bundes und der Länder sa­ßen. Nach zweijähriger Ar­beit hat die Kommission ihre Empfehlungen in einem Eckpunktepapier versammelt, das am Montag im Stiftungsrat beschlossen werden soll.