London und das Boris-Bike : Bürgerkrieg ums Fahrrad

In der britischen Hauptstadt eskaliert der Klassenkampf auf der Straße: Fahrradfahren gilt als Privileg der rücksichtslosen und reichen Mittelschicht, die sich das Leben in der Stadt leisten kann. Der Rest steht im Stau.

Ein Sommermorgen in einem hübschen, verkehrsberuhigten Viertel im Londoner Süden. Laubbäume säumen die Straße, zu Zeiten Edwards des VII. erbaute Backsteinfassaden, blühende Vorgärten, gepflegte Hecken. Ab und zu ist gar das Zwitschern der Vögel zu hören, als plötzlich ein Autofahrer übergangslos explodiert und eine Fahrradfahrerin aus dem offenen Fenster auf ordinärste Weise anbrüllt: „You fucking idiot, this is all because of you, you dumb shit.“ Zwanzig Meter weiter muss er seinen Lieferwagen auch schon wenden. Eine neue Straßensperre verwehrt allen, selbst Feuerwehrautos, Taxis, Bussen, Krankenwagen, Behinderten die Durchfahrt. Nur Fahrrädern ist die freie Fahrt erlaubt.

„Spaltender als der Brexit“

Die Politik fördert auch im engen, überbevölkerten London das Fahrrad als bevorzugtes Transportmittel. Wie in vielen europäischen Großstädten wurde die Corona-Pandemie auch hier genutzt, um verkehrsberuhigte Zonen einzurichten und zahlreiche Straßen für Autos zu sperren. Auch hier sollen immer mehr Einwohner immer längere Strecken radeln. Und auch hier scheinen die Vorteile auf der Hand zu liegen: Fahrradfahren ist billig, gut für die Umwelt, gut für die Gesundheit, verhindert die Verstopfung der Straßen und vermindert Lärmbelästigung. Fahrradfahren, so die gängige Theorie, ist deshalb gut für alle. Doch die Zauberformel der Verkehrspolitik stößt wohl nirgends auf derart erbitterten Widerstand der Realität wie in der britischen Hauptstadt.