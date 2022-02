Forscher zur QAnon-Bewegung : Wissen wir jetzt, wer der ominöse „Q“ ist?

Aktualisiert am

Ron Watkins (rechts) mit seinem Vater Jim Watkins in einer HBO-Dokumentation. Bild: HBO

Seit es die QAnon-Bewegung gibt, wird gerätselt, wer sich die krude Verschwörungstheorie ausgedacht hat. Ihr zufolge wird die Welt von einem satanistischen Geheimbund beherrscht, dessen Mitglieder Kinder entführen, foltern und töten, um ihr Blut zu trinken. Barack Obama, Hillary Clinton und George Soros seien die führende Köpfe der Satanistenloge, einer linken und jüdischen Weltverschwörung, die das Ziel verfolge, die Vereinigten Staaten in eine Diktatur zu verwandeln.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Obwohl das Skript nicht einmal für einen drittklassigen Horrorfilm taugt, haben die Botschaften von „Q“ eine globale Anhängerschaft gefunden. Am 6. Januar des vergangenen Jahres blies sie zum Sturm auf das Kapitol in Washington. Schließlich war Donald Trump, nach dem Verständnis der QAnon-Jünger eine Art Erzengel, der die Welt von der Herrschaft Satans befreit, die Wahl „gestohlen“ worden. „Q“ hätte es nicht anders gewollt. Doch wer ist die Person, die sich unter diesem Pseudonym zum ersten Mal am 28. Oktober 2017 zu Wort meldete? Folgt man der „New York Times“, haben Sprachwissenschaftler nun mit einer aufwendigen Computeranalyse herausgefunden, wer „Q“ ist.