Hedonistentempel sagen manche zum Kitkat. Und als Hedonist bezeichnet sich Peter auch selbst. Das Leben in allen Facetten genießen, das private Glück liegt in der dauerhaften Erfüllung individueller physischer und psychischer Lust. Vielleicht ist für Peter im Club das Gefühl vollständiger Freiheit am größten, vielleicht ist ihm dort das unverstellte Leben am nächsten. Zu alt für irgendwas findet er sich jedenfalls nicht. Und sein Alter ist für die oftmals deutlich jüngeren Gäste des Kitkat offensichtlich auch kein Thema.

Die gefühlten Altersgrenzen haben sich in den letzten Jahrzehnten fast unmerklich verschoben. Die 50- und 60-Jährigen von heute fühlen sich jünger als jemals zuvor. Im Durchschnitt zehn Jahre, das haben Umfragen ergeben. Jugend und Alter werden neu definiert – als etwas, das mehr ist als nur die Summe an gelebten biologischen Jahren. Die Älteren von heute leben länger, und sie lieben auch länger.