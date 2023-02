Stadtverwaltungen sollten ihre Museen nie aufgeben. Der Fall des Petit Palais zeigt, warum. In den Achtzigerjahren erwog die Pariser Gemeinderegierung unter Jacques Chirac allen Ernstes, die Sammlung ihres Musée des Beaux-Arts in Kisten zu stecken und das Gebäude umzunutzen. Heute ist das Palais das meistbesuchte der vierzehn städtischen Museen – und eine besondere Wiedergeburt.

Erbaut wurde der Palast für die Weltausstellung 1900, deren Besuchern er eine „Rétrospective de l’art français“ bot. Zwei Jahre später beherbergte er als „Palais des Beaux-Arts de la Ville de Paris“ eine Kollektion, die die Stadt seit 1870 aufgebaut hatte. Doch im Lauf der Zeit schwand das Interesse an der Kunst des neunzehnten Jahrhunderts, die den Sammlungsschwerpunkt bildet; der un­mittelbar benachbarte Grand Palais stach den „Kleinen Palast“ als Ausstellungsort aus. Achtzig Jahre nach dessen Bau war das Innere durch Zwischenwände entstellt, die Bausubstanz marode, die Identität verwässert.

Eine Generalrenovierung ließ glücklicherweise die Originalität des Baus von Charles Girault wieder zutage treten. Dessen Architektur huldigt einem zeittypisch eklektizistischen Neorokoko: Die Einfachheit des Grundrisses – ein gleichschenkliges Trapez mit vier Eckrotunden um einen halbkreisförmigen Innengarten – wird durch ein reich bemaltes und skulptiertes Dekor sowie durch die Polychromie von Mosaikböden und Marmorverkleidungen überhöht. Mehr Licht, Luft und Raum brachten auch die Sammlung besser zur Geltung. Diese reicht von der griechisch-römischen Antike bis zum Jahr 1914; Schwerpunkte sind Möbel, Tableaus und Kunstgegenstände des achtzehnten Jahrhunderts, stimmungsvoll präsentiert in einer Enfilade von Sälchen mit Holztäfelungen, vor allem jedoch ein Panorama der französischen Kunstproduktion von der Zeit Napoleons bis zum Ersten Weltkrieg.

Bei der Wiedereröffnung Ende 2005 dominierte die Freude über die Neubegegnung mit einer Kollektion von eigener Güte, ausgestellt in einem der charaktervollsten Museumsbauten von Paris. Auf Kritik stieß indes das Labyrinthische des Parcours im Erdgeschoss und die teilweise Entstellung von Giraults Architektur durch das Büro Chaix & Morel.

Ein zunehmend unentbehrliches Komplement

Ende 2012 übernahm Christophe Leribault die Leitung des Petit Palais. In den knapp neun Jahren bis zu seinem Wechsel an die Spitze des Musée d’Orsay schärfte er das Profil des Hauses, das zu einer der ersten Adressen in der Pariser, ja in der französischen Museumslandschaft wurde. Leribault schuf je einen Saal für romantische, impressionistische und postimpressionistische Kunst, ersterer und letzterer mit kräftig farbigem Wandanstrich wie einst üblich. Er stellte im Erdgeschoss von der Emphase der frühen Dritten Republik durchdrungene Entwürfe für Pariser Monumente und für die gemalten Dekors der hauptstädtischen Rathäuser aus. Und er widmete die Nordgalerie wieder, wie zur Gründungszeit des Museums, der Bildhauerei: Rund dreißig große Skulpturen – vor allem Gipsmodelle – zeugen hier von der „Statuomanie“ der Kapitale am Ausgang des neunzehnten Jahrhunderts.

Dieses – bis auf die Impressionisten und Postimpressionisten – ungeliebte Säkulum stellte Leribault auch dezidiert in den Mittelpunkt seiner Ausstellungen. So ergänzte das Petit Palais oft Lücken des Musée d’Orsay (das die Zeit zwischen 1848 und 1914 abdeckt) und des benachbarten Grand Palais – nicht als Notersatz, sondern als zunehmend unentbehrliches Komplement. Bereits Leribaults Vorgänger, Gilles Chazal, richtete Retrospektiven aus für in Vergessenheit geratene Künstler, von denen das Museum sub­stanzielle Bestände besitzt. Unter den Bildhauern ist Jean Carriès hervorzuheben, dessen Faunenfratzen, Schreckensmasken und Chimären aus glasiertem Steinzeug zwischen Mittelalter und Japonismus pendeln. Unter den Malern ist Fernand Pelez zu nennen, der mit rembrandtesk-republikanischen Lobgesängen auf Tüchtigkeit, Mutterschaft und Klassenverbrüderung bestach, vor allem aber mit miserabilistischen Pamphleten in Öl, deren Titel die soziale Stoßrichtung verraten: „Obdachlos“, „Grimassen und Elend – Gaukler“.