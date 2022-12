Letzte Generation : Vermeers Mädchen und Orwells Bohnen

Kartoffelpüree für Monet, Tomatensuppe für van Gogh, irgendwas Schwarzes für Klimt. Die Klimaaktivisten, die sich mit apokalyptischer Angstlust „Die letzte Generation“ nennen, haben die medialen Erregungskurven in den letzten Monaten verlässlich in die Höhe getrieben. Ob das der Sache, um die es angeblich geht, tatsächlich nützt, wurde vielfach und kontrovers diskutiert, da will man nicht auch noch seinen Senf dazugeben. Wobei: Senf hatten wir noch nicht, oder? Anbieten würde sich das Gemälde „Das Wurstmachen“ des flämischen Genremalers David Teniers des Jüngeren (1610 bis 1690). Allerdings wird das im Kunsthistorischen Museum in Wien gerade nicht ausgestellt. Eine Sicherheitsmaßnahme?

Die wohl bizarrste Attacke musste Jan Vermeers berühmtes, gerne auch als „Niederländische Mona Lisa“ apostrophiertes Gemälde „Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ im Mauritshuis in Den Haag hinnehmen. Wie ein 11,7 Millionen Mal abgerufenes Video auf Twitter dokumentiert, klebte am 27. Oktober ein altersmäßig eher der vorletzten Generation angehöriger Aktivist seinen Kopf an die schützende Glasplatte vor dem Porträt und ließ sich danach von seinem brother in crime (beide bekamen zweimonatige Haftstrafen) eine Dose Schältomaten in den Kragen kippen. Die empörten Reaktionen – „Obszön“, „Sie sollten sich schämen!“ – galten möglicherweise auch der jämmerlich-clownesken Performance.