Aktualisiert am

Bekommen wir eine Lost Generation in der Wissenschaft?

Leopoldina-Präsident warnt : Bekommen wir eine Lost Generation in der Wissenschaft?

Sitz der Leopoldina, der nationalen Akademie der Wissenschaften, in Halle an der Saale Bild: picture alliance / Eibner-Pressefoto

Ukrainische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zählen zu den direkten Opfern des russischen Angriffskriegs auf ihr Land. Neben den massiven existenziellen Risiken, denen sie sich tagtäglich ausgesetzt sehen, bedroht die teilweise gezielte Zerstörung der Forschungsinfrastruktur die Zukunft des ukrainischen Wissenschaftssystems insgesamt. Die Berichterstattung darüber wird begleitet von der Frage, welche politischen Maßnahmen am besten geeignet sind, um die Deutschland und Europa bedrohenden Auswirkungen des Kriegs abzumildern. Die Wissenschaft nimmt in dieser Debatte die Funktion einer von Politik und Medien gesuchten Ratgeberin wahr. Darin zeigt sich, wie schon während der Coronavirus-Pandemie, dass gerade in gesamtgesellschaftlichen Krisen wissenschaftsbasierte Analysen und Handlungsoptionen, deren Urheber von politischen und wirtschaftlichen Einzelinteressen unabhängig sind, einen zen­tralen Beitrag zu rational nachvollziehbaren und somit konsensfähigen staatlichen Entscheidungen leisten können.

Wer die Debatte um drastisch ansteigende Gaspreise, drohende Engpässe bei der Energieversorgung und eine besorgniserregend hohe Inflation aufmerksam verfolgt, muss allerdings feststellen, dass dabei ein Aspekt nahezu vergessen wird: die negativen Folgen der Krise, die sich mittlerweile im deutschen Wissenschaftssystem einzustellen beginnen. Dessen Krisenfestigkeit ist jedoch eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass Deutschland einigermaßen unbeschadet die aktuelle kritische Situation überstehen und darüber hinaus die Anreize nutzen kann, die sie für Innovation setzt. Ohne auskömmliche Finanzierung der Wissenschaft ist ein Absinken der Innovationsfähigkeit unausweichlich und damit langfristig der wirtschaftliche Abstieg Deutschlands. Die Transformation Deutschlands zu einer nachhaltigen Gesellschaft erfolgreich zu gestalten wird immer schwieriger, falls jetzt nicht neben strukturerhaltenden Subventionen deutlich stärker in Zukunftspotentiale investiert wird.