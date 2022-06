Wilde Tiere im Kaukasus : Der Leopard auf dem Balkon

Aktualisiert am

Auch wenn man bei ihr zur Zeit eher an einen deutschen Panzer denkt, könnte eine lebendige Raubkatze einen Beitrag zum Frieden leisten. Eine Begegnung im Kaukasus.

Im Dunkel meines Kopfes schleicht im „weichen Gang geschmeidig starker Schritte“ ein Leopard. Auf samtenen Pfoten pirscht er durch zerklüftete Schluchten und unberührte Wälder. Einsam streift er umher und sucht, rastlos. Nach einer Beute? Nach einem Weibchen? Nach einem Sinn? Seit ich im Kaukasus lebe, werde ich ihn nicht mehr los, den Leoparden in meinem Kopf.

„Der Leopard ist unzweifelhaft die vollendetste aller Katzen auf dem Erdenrund“, stellte Alfred Brehm in seinem Tierleben fest. Und Menschen, die sich im Kaukasus wissenschaftlich mit Leoparden beschäftigen, teilen eine geheimnisvolle Obsession: Allein wenn sie das Wort „Leopard“ nur aussprechen, beginnen ihre Augen aufgeregt zu flackern und zu funkeln, und man meint, in diesem Moment pflanze sich etwas von der Schönheit des Tieres in den Lauten dieses Wortes fort, wie eine Reflexion einer Reflexion einer Reflexion.