Oliver Zille im Gespräch : Angstfrei war das nicht mehr zu machen

Herr Zille, am Mittwoch mussten Sie die Leipziger Messe für dieses Jahr absagen. Wie geht es Ihnen?

Nicht so besonders, mir und dem Team. Es ist eine ganz eigentümliche Gefühlslage. Wir haben bis vor zwei Tagen an der Messe gearbeitet und gebangt, ob unsere Projektionen von der Mehrheit der Branche geteilt werden. Und dann muss man die Reißleine ziehen und eine Vollbremsung einleiten – zum dritten Mal. Man fährt mit dem Fahrstuhl in den Keller und muss sich schnell wieder rausgraben, um einen klaren Kopf zu bekommen und zu gucken, was man jetzt als nächstes tut.

Im Januar hieß es noch, 75 Prozent der potenziellen Aussteller wollten im März dabei sein. Jetzt findet die Messe doch nicht statt, wegen zahlreicher Absagen – was ist da passiert?

Wir haben uns im vergangenen Sommer gefragt, ob wir die Messe 2022 im März oder lieber im Mai abhalten wollen. Alle waren sich in der Branche einig, dass wir es im März durchführen sollten. Schließlich gab es eine steigende Impfkurve, die Indikatoren waren positiv. Also haben wir das festgelegt. Selbst in Frankfurt im Herbst hieß es, diese Messe sei ja speziell, durchgeführt unter Pandemiebedingungen – aber in Leipzig werde alles besser. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir schon etwa 70 Prozent der Aussteller, die 2019 bei uns waren. Im Januar haben wir eine Umfrage unter unseren Kunden gemacht, eine große Mehrheit – auch der Konzernverlage – hat uns gesagt, wir sollten weitermachen. Dann gab die Landesregierung bekannt, dass nach der Corona-Notverordnung das Messegelände bespielt werden dürfe.

Der Weg war frei?

Parallel zu unserer Arbeit wurde auch in den Verlagen darüber diskutiert, wie die Lage im März sein würde. Als wir am 1. Februar gesagt haben, die Messe findet statt, war die Diskussionsgrundlage in einigen Verlagen eine andere. Dann gab es eine ganze Reihe von Absagen. Übrigens querbeet: Es ist keineswegs so, dass die Konzernverlage hier den Stecker gezogen haben. Natürlich haben wir uns auch permanent beraten. Und ich bin bis zum heutigen Tag überzeugt, dass man hier, was das Hygienekonzept angeht, eine Messe hätte durchführen können. Aber angstfrei war das eben offensichtlich nicht mehr zu leisten. Die Verlage haben argumentiert, sie hätten große Personalausfälle, weil Leute krank oder in Quarantäne seien. Und dass sie es den Mitarbeitern freistellen würden, ob sie nach Leipzig führen. Und dabei kamen offenbar nicht genügend zusammen. Die Vorstellungen, wie es Mitte März aussehen würde, waren offenbar sehr unterschiedlich. So wie in der Gesellschaft überhaupt.

Noch am Vortag der Absage der Leipziger Messe haben sich die Verlage der Kurt-Wolff-Stiftung erklärt: Sie wollten zum überwiegenden Teil kommen. Also doch Groß gegen Klein?

Es gibt da keine Einheitlichkeit. Selbst kleine Leipziger Verlage haben uns im Vorfeld gesagt, dass sie zum Schutz der Mitarbeiter und Autoren nicht an der Messe teilnehmen wollten. Wir haben immer wieder unsere Kunden gebeten, sich zu positionieren. Wir haben richtig Druck gemacht, weil wir die Hallen planen mussten. Wir konnten auch, dank Unterstützung aus Berlin, unseren Kunden versprechen, dass bei einer Absage keine Stornierungsgebühren entstünden. Trotzdem entstehen natürlich Kosten, für Standbauer oder Hotelzimmer. Die kleinen Aussteller, die vielleicht einen Systemstand bei der Messe gebucht hatten, hatten ein relativ geringes Risiko und konnten es eher bis zur letzten Minute schieben. Mittlere bis große konnten das nicht, weil sie mit ihren externen Standbauern irgendwie klarkommen mussten. Und viele von ihnen haben da enorm investiert. Also, ich will da keinen Verschwörungstheorien Vorschub leisten.

Und wie ist jetzt die Stimmung in der Stadt?

Corona hat Leipzig – die Unternehmen, die Kultur, die Innenstand überhaupt – schon schwer gebeutelt. Ein Händler sagte, die Buchmesse sei normalerweise wie ein Weihnachtswochenende, die Hauptgeschäftszeit. Das fällt jetzt weg. Und da ist Trauer, Enttäuschung und Ratlosigkeit. So ist es auch bei uns. Und man fragt sich: Was hätten wir anders machen sollen, um das zu verhindern?

Nämlich?

Was die Verlegung im Jahr angeht, fällt mir wenig ein.

Was ist mit dem Gastland Portugal?

Wir können den Auftritt nicht verschieben, im kommenden Jahr ist Österreich Gastland, danach die Region Flandern und die Niederlande. Mit den Portugiesen werden wir jetzt verhandeln, wie wir ihnen helfen können, ihre Bücher noch in die Öffentlichkeit zu bringen auf der nächsten Messe. Da sind viele Partner involviert.

Kann ihre Organisation drei Absagen in Folge wirtschaftlich überstehen?

Die Messe GmbH gehört dem Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig. Als feststand, dass die Absage unvermeidlich war, habe ich das Signal erhalten, dass wir alle Mittel in die Hand bekommen, um die Messe in den kommenden Jahren durchzuführen.