Gespaltene Gesellschaft : Wie tief ist der Graben wirklich?

Jahrzehntelang wurde auf Podien und in den anschließenden Sammelbänden gefragt, was die Gesellschaft zusammenhält. Meistens kam als Antwort so etwas wie „geteilte Werte“ oder „Konsens in grundsätzlichen Fragen“ heraus. Das war ein wenig unergiebig, weil das Gegenteil von Zusammenhalt unzureichend beschrieben blieb. Meinte man Krieg oder schwächere Formen von Konflikt? Der führt, soziologisch betrachtet, die Beteiligten eher näher zusammen. Sie ähneln einander oft stärker als zuvor, konzentrieren sich auf dasselbe, wählen vergleichbare Strategien. Außerdem vereinigt Streit Gruppen, indem versucht wird, Umstehenden eine Parteinahme nahezulegen. Und schließlich ist „Frieden“ als Antwort auf die Frage, was Krieg verhindert, ohnehin so wenig informativ wie „Einigkeit“ als Lösung für das Problem des Auseinanderfallens.

Jetzt nehmen Stimmen zu, die eine in sich zerfallene, eine gespaltene Gesellschaft für ihren aktuellen Zustand halten. Das Wahlverhalten in den Vereinigten Staaten, wo sich die Bürger in Blöcken unversöhnlich gegenüberstehen, ist dafür nur ein besonders illustrativer Fall. Regelmäßig wird hierzulande berichtet, dass die Spaltung zwischen Ost und West unüberwunden ist. Keine Woche vergeht überdies, wo sich die Wähler gleichmäßiger über das Parteienspektrum verteilen, in der nicht Zahlen zu anderen vermuteten Spaltungen vorgelegt werden. Etwa zur wachsenden Einkommensungleichheit. So gehört immer weniger Personen immer mehr: Auf gut siebzig Millionen Leuten weltweit, heißt es beispielsweise, verteilten sich zwei Drittel des Einkommenswachstums der beiden Jahrzehnte nach 1989.

Das dokumentiert jedoch weniger die oft behauptete steigende Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich als die ungleiche Beteiligung am Gesamtertrag der Wirtschaft. Die Krankenschwestern müssen nicht arm sein, um sich über die steigende Differenz ihrer Entlohnung zu derjenigen der Klinik-Inhaber zu empören. Soziologisch mag es sogar sein, dass gar nicht die Einkommen derjenigen sie aufregen, die ihrer eigenen Organisation vorstehen, sondern die Zahlungen an Auto- oder Bankchefs.

Tatsächlich ist der bloße Einkommensvergleich aber nicht geeignet, Spaltungen in der Gesellschaft hervorzurufen. Dazu ist er seit jeher viel zu intransparent. Schwer zu sagen, wie viel eine Kinderärztin im Vergleich zu einem Oberstudienrat oder einer Pflegekraft im Altenheim gerechterweise verdienen sollte. Gerade dass man dies nicht weiß und es keine guten Theorien der Lohnstruktur gibt, erlaubt es, das eigene ökonomische Schicksal als unentwirrbaren Effekt von eigenen Handlungen, sozialen Restriktionen und Zufall zu deuten. Außerdem mäßigt der Wohlfahrtstaat, wo es ihn gibt, einige der Folgen ungleicher Einkommensverteilung. Das begrenzt den Sinn von statistisch dokumentierten Vergleichen wie dem Thomas Pikettys, wir lebten, was Kapital und Arbeit angeht, fast wieder im frühen neunzehnten Jahrhundert. Vielleicht, aber mit Chloroform und Penizillin und öffentlichen Schulen für alle.

Viel erheblicher für das Spaltungsgefühl sind darum die Nachweise, welche weiteren Ungleichheiten am ökonomischen Status von Familien hängen: ungleiche Stadtquartiere etwa, Ungleichheiten der Karrierechancen und der Bildungswege, die ungleichen Chancen, gesund zu bleiben und so weiter. Die soundsoviel besseren Aussichten eines Kindes aus gutgestellten Haushalten, selber gutgestellt zu leben, treten dann neben den Eindruck, die Vermögenden hätten auch die größeren Chancen, sich vor Gericht durchzusetzen oder politisches Gehör zu finden.