Leben mit dem Grundeinkommen : Der Jackpot und die Moral

Am Rande des Gartens von Sergej Justus steht inmitten von Sträuchern ein Bienenhaus. Die Bienen sind friedlich, man kann sich direkt vor ihren Stock stellen. Was im Garten gerade blüht, bestimmt den Geschmack ihres Honigs. Es ist Juli, noch schmeckt er mild und weich.

Als Sergej Justus mit dem Imkern anfing, dachte er vor allem an den Ertrag. Jetzt, da er die Zusammenhänge kennt, ist der Honig nur noch ein Teil des Vergnügens. Ein anderer Teil ist die Kennerschaft: Justus weiß, es gibt Bienen, die mehr Honig erzeugen als seine. Doch er zieht die gelassenen Bienen den aggressiven vor. In Zeiten, in denen er erst abends von der Arbeit nach Hause kam, ging er nur manchmal noch zu ihnen in den Garten. Neuerdings bleiben ihm jeden Tag zwei Stunden mehr für das Studium der Bienen.