Corona in New York : Ein Licht für die Geister

Die Krankenhauszelte im Central Park werden abgebaut, das Lazarettschiff hat den Hafen verlassen, die Infektionszahlen gehen zurück, es sterben täglich weniger. New York, weltweit das Zentrum der Corona-Epidemie, hat das Schlimmste hinter sich, so heißt es seit ein paar Tagen. Vorerst.

Das Schlimmste konnte die Welt durch die Zahlen der Toten und die Bilder der am Straßenrand geparkten Leichenwagen ahnen. Doch wie war es, wo nicht das Schlimmste war? Wo nur die Leere war, Leere in einer Stadt, in der zuvor kaum Platz war für Autos, Fahrräder, Roller, Kinderwagen, Fußgänger, was zu ständiger Verstopfung auf Straßen, in Subways, auf Bürgersteigen führte? Zu Motorenlärm, der kaum auszuhalten war, zu Gehupe, das niemals abriss und nie etwas nützte, zu Frustration, Schimpferei, Rempeleien? So war es immer – und plötzlich nicht mehr, als ab Mitte März nichts davon mehr zu hören war außer den Sirenen der Ambulanzen. Weit jenseits der Stadt an anderen Orten der Stille wurde das mit Entsetzen zur Kenntnis genommen wie die Leere der Avenues und der sonst immer überfüllten Plätze auch.

Der Staub, der sich in den Wohnungen sammelt, ist immer schwarz gewesen. Jetzt wurde er erst grau und schließlich weiß. Noch im 14. Stock hörte eine Freundin die Vögel zwitschern, die im Grünstreifen des Broadways herumhüpften. Die Stadt verblüffe sie immer wieder aufs Neue, sagt sie. Sie lebt seit sechzig Jahren in New York, und sie weiß, es sind nicht immer Katastrophen, in denen ein unbekanntes Gesicht der Stadt sich zeigt, aber eben auch. So generieren sich immer neue Geschichten. Von allen, die sich erzählen ließen, kennt jeder New Yorker nur einen Teil, weswegen seine Stadt die einzige ist, die es zu einer eigenen Enzyklopädie gebracht hat, mit Einträgen von Spezialisten für die schärfsten Gegensätze, die verspieltesten Ideen, die grausamsten Verbrechen und vieles mehr. Die New Yorker sind gewohnt, dass sich ihre Stadt ständig verändert und dennoch unverwechselbar bleibt. Doch nicht immer können sie sicher sein, an welchem Punkt der Bewegung zwischen Werden und Vergehen sie sich gerade befinden.

Wohin hat sich das Leben zurückgezogen?

Nun also wochenlang Stille und Leere. Aber sie bedeuteten nicht, dass es kein Leben in der Katastrophe und jenseits der Krankenhäuser mehr gegeben hätte. Doch wohin hatte es sich zurückgezogen? Was geschah im Augenblick des Stillstands? Davon erzählt das Magazin „The New Yorker“ in seiner aktuellen Ausgabe (und multimedial online). An einem Tag, der sich später als einer der Höhepunkte des Infektionsgeschehens herausstellte, machten sich annähernd fünfzig Reporter, Autoren und Fotografen auf, um zu dokumentieren, was in den fünf Stadtteilen New Yorks am 15. April zwischen Mitternacht und spät am nächsten Abend geschah. Es war eine kollektive Anstrengung, etwas ganz Ungewöhnliches für das Magazin, das die Individualität der verschiedenen Stimmen, die es zu Wort kommen lässt, fordert, schätzt und schützt. Im Fall der Ausgabe vom 4. Mai ging es darum ausdrücklich nicht. Die Bestandsaufnahme beginnt auf dem John-F.-Kennedy-Flughafen mit der Ankunft einer Maschine aus Atlanta. Offenbar ist es nicht der einzige Flug, der New York noch erreicht. Ein Krebspatient steigt aus, der nach einer langen Serie von Behandlungen in Seattle wieder nach Hause kommt, nach Little Italy in der Bronx. Drei Krankenpfleger des Militärs, die zum schwimmenden Kriegsschiff-Hospital im Hudson unterwegs sind, warten auf ihr Gepäck. Am anderen Ende der Stadt, in Crown Heights in Brooklyn, klickt gleichzeitig eine ehemalige Angestellte eines Geschäfts für Partyzubehör ständig zwischen einem Filmstream und ihrem Kontostand hin und her. Etwa um 1:30 Uhr erwartet sie die Zahlung aus dem Soforthilfeprogramm, so wie eine Gruppe anderer, die ihre Bankkonten beobachten und sich darüber austauschen. Die mehrstimmige „Reddit“-Unterhaltung könnte die Eröffnung oder Schlusssequenz eines Films sein, von dem noch nicht auszumachen ist, ob es eine Komödie, ein Sozialdrama oder eine Netflix-Serie wird.