Serie „Leben auf dem Land“ : Wenn jeder jeden beobachtet

In jedem Haus wohnte das Unglück. Es hatte sich in unserem Dorf eingerichtet und schien bleiben zu wollen. Kaum hatte der Nachbarssohn seinen Führerschein in der Tasche, fuhr er sich zu Tode. Fünf Minuten von uns entfernt lebte eine junge, mitreißend Gitarre spielende Frau mit ihrer Tochter und ihrem Mann. Sie erkrankte an Leukämie. Erst verlor sie ihre Haare, dann verlor sie ihren Mut und schließlich ihr Leben. Die Mutter meiner besten Freundin trank. Wenn ich klingelte, öffnete stets sie die Tür, lallte einen Gruß und lächelte. Ein schiefer Mund in einem schönen Gesicht. Ihre Handgelenke waren so dünn, dass man fürchtete, sie könnten brechen wie ein morscher Ast. Meine Freundin zog mich am Ärmel in ihr Zimmer, den Kopf gesenkt, als könne sie ihrer Mutter nicht in die Augen sehen. So sehr schämte sie sich.

Unser Dorf hatte wenige Hundert Einwohner. Es gab weder ein Café noch eine Gaststätte, es gab nur einen Zigarettenautomaten, zu dem ich hin und wieder geschickt wurde, einen Laden mit dem Nötigsten, eine Kirche, die sonntags immer voll war, sowie eine Bus- und eine Bahnhaltestelle. Die Haltestellen waren allerdings meist verwaist, denn weder Bus noch Bahn fuhren häufig. Bayreuth, die nächstgelegene Stadt, schien unendlich weit weg zu sein. Nachts herrschte Totenstille.