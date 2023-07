Die Schönheit des Bauerngartens ist mit allen Sinnen zu greifen. An den wilden Ästen der Obstbüsche sitzen mehr Himbeeren, Stachelbeeren und Schwarze Johannisbeeren als ein Mensch essen kann. Heu duftet. Ein Windhauch kühlt vom Erzgebirge kommend die Sommerhitze herunter. Der Bach bringt Wasser, und alles steht in saftigstem Grün.

Das Haus selbst umarmt die Seele mit seinen sandigen Wänden, alten Balken, rätselhaften Kammern und Nischen. Das Haus ist das Kind von Anne-Christine Schmidt, die vor acht Jahren aufs Land zog. Sie hat es mit Handarbeit und Ersparnissen vor dem Verfall bewahrt, bis zur Verzweiflung hat sie geschuftet. All die Gemüsebeete schuf sie, indem sie dem überwucherten Garten das Land in Handarbeit abrang. „Hunderte Brennnesseln“, sagt sie beim Spaziergang durchs Grün, „jede musste ich mit der Wurzel ausstechen. Brennnesseln sind an sich gut, aber nicht in der Masse, und nicht überall.“