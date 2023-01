Leben auf dem Land : Wenn das Dorf eine Erfindung der Stadt ist

Aktualisiert am

Lange vor den heute so beliebten Bürgerbühnen: Im Dezember 1997 brachte das Lindenhof Theater Melchingen auf dem Himmelberg Peter Härtlings „Melchinger Winterreise“ zur Uraufführung. Bild: picture-alliance / dpa

Im Jahr 2015 reisten die zwei jungen Dokumentarfilmer Erol Papic und Valentin Kemmner aus der Residenzstadt Ludwigsburg auf die Schwäbische Alb, um die Bewohner der 2000-Seelen-Gemeinde Genkingen dazu zu bringen, ein Boot mit Seilen einen Skihang hinaufzuziehen. Die Aktion sollte eine Szene aus Werner Herzogs Filmklassiker „Fitzcarraldo“ (1982) imitieren.

Klaus Kinski gibt dort den Kolonialisten Brian Sweeney Fitzgerald, der im frühen 20. Jahrhundert ein Dampfschiff an das Amazonasbecken bringen will, um Kautschukvorkommen auszubeuten. Mit dem Erlös plant er, eine Oper im Dschungel zu bauen. Doch ein Berg steht der Durchfahrt im Wege, und Fitzcarraldo überzeugt die Ureinwohner, sein Schiff an Seilen über die Hügel im tropischen Dschungel zu hieven.