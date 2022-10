Frisches Denken vom Land : Ein Lob der Provinz in Krisenzeiten

Im Grunde sind die meisten Deutschen heute verstädtert. Ob auf dem Land oder in der Stadt – fast alle zeigen ein ähnliches Konsumverhalten, schauen Netflix, wollen den Glasfaseranschluss und gehen kaum noch in die Kirche. Eine verbesserte Mobilität, die Arbeit in der Stadt und das Internet haben zu einer weitgehenden Angleichung der Lebensgewohnheiten geführt.

Doch das Internet erfüllt nicht alle Wünsche. In Zeiten der Pandemie und der Energiekrise ist Deutschland auch ein wenig verdorft. Die Städte mit ihren angestammten Domänen – Konsum, Gastronomie, Kultur und Bildung – haben sich verwundbar gezeigt, die Grundversorgung konnte nicht gewährleistet werden. Selbstversorgung, Vorratshaltung und Naherholung wurden plötzlich als krisensichere Werte entdeckt. Die Stadtflucht hat zugenommen, und in der neueren Urbanistik ist ein Trend zu autarken Vierteln und der 15-Minuten-Stadt auszumachen, in der man alles Lebenswichtige zu Fuß erreichen kann.

Die Stadt wird zum großen Multidorf

Die Stadt wird zum großen Multidorf. Von hier aus ist es nicht mehr weit zu der provokativen Frage von Rem Koolhaas, der in seinem Buch „Countryside“ über die Zukunft des Landlebens nach einiger Abwägung fragt: „Wer mag eigentlich noch Städte?“ Doch auch das Dorf ist nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt. Architekt Stefano Boeri, der die „Smart Forest City“ bei Cancún entworfen hat, steuert die bedenkenswerte Dialektik bei: „Städte sollten Archipele aus Dörfern werden und Dörfer wieder den kleinstädtischen Charakter zurückgewinnen, den viele früher hatten.“

Verstädterung hier, Verdorfung dort – den manchmal schwer zu fassenden Kern des ländlichen Lebens berühren beide nicht. Wie bedroht er ist, zeigt der Zustand der deutschen Dialekte – Sprachvarietäten, die dem Hochdeutschen ebenbürtig sind und dennoch als rückständig gelten. Das Fatale daran: Wer den Dialekt nicht schon als Kind lernt, wird ihn lebenslang nicht flüssig sprechen und weitergeben können, als kulturelle Prägung wird er aussterben. Was einer Verarmung gleichkäme, die in krassem Widerspruch zu der Tatsache steht, dass viele Menschen, die mit dem Dialekt aufgewachsen sind, sagen, es gehe ihnen „das Herz auf“ (Werner Herzog), wenn sie ihn hören.

Der größte Unterschied zwischen Stadt und Land ist wohl ein stark abweichendes Zeitgefühl. Der Vorspann der inzwischen leider ins Dumpfe abgeglittenen Krimiserie „Mord mit Aussicht“, einer der erfolgreichsten im deutschen Fernsehen, macht das anschaulich. Da rauscht die aus Köln strafversetzte Kriminalkommissarin mit ihrem roten Cabrio zu ihrem neuen Dienstort in der Eifel heran, alles will sie in der Provinz anders und besser machen – und landet erst einmal inmitten einer Schafherde, dem Sinnbild einer fast naturgesetzlichen Entschleunigung, mit der es sich abzufinden gilt.

Leih dir bei deinem Nachbarn eine Leiter

Sich für prestigelose Dinge Zeit zu nehmen, das lernt man in der Stadt fast nur noch in Yoga- und Achtsamkeitskursen, auf dem echten Dorf ist es gelebte Praxis, die von den Alten auf die Jungen übertragen wird. Die Menschen auf dem Land bewegen sich anders als die in der Stadt, es gibt ein abweichendes Verständnis von Repräsentation und Statussymbolen sowie für das, was peinlich oder komisch ist. Wobei die viel belächelten Provinzler an der Stadt so einiges komisch finden: die oftmals beengten Wohnverhältnisse, die innerstädtischen Staus, die ungelösten sozialen Probleme, die Bereitschaft, für überteuertes Essen Schlange zu stehen, der verkrampfte Behauptungswille.

Wollte man die Frage zuspitzen, woran man verlässlich erkennt, ob man noch auf dem Land oder schon in der Stadt lebt, läuft es wohl auf einen Realitätstest wie den folgenden hinaus, der zugegebenermaßen ein wenig an die Abramović-Methode erinnert: Leih dir bei deinem Nachbarn eine Leiter und sprich mit ihm über früher; duze jeden in deiner näheren Umgebung; gehe in eine Kneipe und sorge für Stimmung; biete einem Schulfreund Hilfe beim Hausbau an; beobachte eine halbe Stunde lang Glühwürmchen oder lausche den Eulen; besitze Wald oder versuche es zumindest. Wem die meisten dieser Alltagsexerzitien ganz natürlich vorkommen, der lebt mit Sicherheit auf dem Land, wo man sich im Frühling, Sommer und dem halben Herbst allein wegen der umgebenden Naturschönheit und den unendlich vielen Sinneseindrücken wie ein Gewinner fühlen kann. Die besten Sachen gibt es umsonst, und sie wachsen von selbst nach. Im Winter braucht man allerdings zuweilen Allrad, gute Nerven und Genügsamkeit.