Wie die Welt Deutschland sieht : Am Ende zahlt immer jemand den Preis

Der deutsche Umgang mit dem kolonialen Erbe ist exemplarisch, was Ehrlichkeit und Selbstreflexion angeht. Aber was tut Deutschland gegen neokoloniale Verhältnisse im Europa von heute? Etwa auf dem Balkan? Ein Gastbeitrag.

Von meiner zweiten Heimat aus betrachtet, Großbritannien, wirkt Deutschland wie eine liberale, demokratische Utopie. Anders als in Großbritannien ist es unwahrscheinlich, dass der Übergang von einem Regierungschef zum nächsten die Märkte auf den Kopf stellt. Die meisten Rettungswagen scheinen ihre Notfallpatienten rechtzeitig zu erreichen. Und wenn du ein Migrant bist, haftet dir nicht automatisch ein Minister das Etikett „kriminell“ an (wie es neulich meinen albanischen Landsleuten in Großbritannien widerfuhr). Niemand in Deutschland scheint ernsthaft darüber nachzudenken, die EU zu verlassen, wohin sollten die Deutschen auch gehen, oder, viel wichtiger: Was sonst würden sie werden wollen?

Selbst bei einer der umstrittensten Fragen in Großbritannien, dem Erbe des Kolonialismus, scheint die deutsche Haltung exemplarisch, was Ehrlichkeit und Selbstreflexion angeht. Besonders gefallen hat mir die Rede, die Annalena Baerbock bei der Rückgabe der Benin-Bronzen gehalten hat.